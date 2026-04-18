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आगरा में छत काटकर घर में घुसा नकाबपोश बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लूटे 30 किलो चांदी

आगरा: एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र के नगला छदामी ​में शुक्रवार देर रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने छत काटकर एक मकान में घुस गए. इसके बाद आरोपी ने परिवार को दबोच कर बंधक बनाकर मारपीट की. बदमाशों ने मकान से 30 किलो से ज्यादा चांदी और फैक्ट्री से लाखों रुपये का कीमती सामान ले गए. पीड़ित का आरोप है कि सूचना के बाद पुलिस ने उल्टा मुझे ही फटकारा.

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में नगला छदामी निवासी रामदत्त की चैन फैक्ट्री है, जिसमें चांदी के आभूषण बनते हैं. फैक्ट्री में रामदत्त और उनके परिवार के साथ ही अन्य मजदूरों आभूषण तैयार करते है.

फैक्ट्री मालिक रामदत्त ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार देर रात करीब दो बजे नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए. तीन बदमाश छत पर चढ गए और तीन बदमाश बाहर खड़े थे. जब बदमाश छत का टट्टर काटा रहे थे तो परिवार की नींद खुल गई.

परिवार के जागने पर बदमाशों ने तमंचा और पिस्टल दिखाकर धमकाया. गोली मारने की की धमकी दी. विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की. इसके बाद डरा धमकाकर पूरा परिवार बंधक बना लिया. बदमाशों ने मुख्य दरवाजा खोलकर अपने साथियों को भी फैक्ट्री में अंदर बुला लिया.



फैक्ट्री मालिक रामदत्त ने बताया कि बदमाशों ने घर में रखी करीब साढ़े 30 किलो चांदी और फैक्ट्री से जुड़ा कीमती सामान समेट लिया. शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी. इसके बाद बदमाश माल लूट कर चले गए. बदमाशों की धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ गया.