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धनबाद में दिनदहाड़े नकाबपोश अपराधियों का तांडव, बंदूक दिखाकर एसबीआई के सीएसपी सेंटर से लूट

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ( ईटीवी भारत )