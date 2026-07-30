रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, युवक की उंगली काटी, बाइक लूटकर फरार
बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला कर इलाके में दहशत फैला दी. चार नकाबपोश हमलावरों ने युवक की उंगली काट दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 6:58 AM IST
रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में रात चार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में युवक के बाएं हाथ की तीन उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गईं, जिनमें से एक उंगली पूरी तरह कट गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक की बाइक लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
जानकारी के अनुसार शिवनगर, ट्रांजिट कैंप निवासी अरमान पुत्र बलकिशन अपने दोस्तों ऋषभ और अर्पित के साथ रात को प्रीत विहार स्थित एएनझा इंटर कॉलेज के मैदान में बैठकर चाऊमीन खा रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार चार नकाबपोश युवक वहां पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारों ने आते ही बिना किसी कहासुनी के तीनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हमलावर ने तलवार से अरमान पर हमला कर दिया.
घायल अरमान ने बताया कि हमलावर ने सबसे पहले उसके सिर पर वार करने की कोशिश की. उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया, जिससे तलवार सीधे उसके बाएं हाथ पर लगी. इस हमले में उसकी तीन उंगलियां गंभीर रूप से कट गईं, जबकि एक उंगली पूरी तरह अलग हो गई. घटना के दौरान उसके साथी भी घबरा गए और हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए.घटना के तुरंत बाद अरमान के साथी अर्पित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.
एंबुलेंस के पहुंचने में समय लगने पर अर्पित घायल अरमान को टुकटुक से जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. चिकित्सकों के अनुसार युवक के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार जारी है. सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों सहित आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हमला किसी पुरानी रंजिश का परिणाम था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पीड़ित और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है, सभी पहलुओं पर जांच जारी है. हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-खुशवंत सिंह, एसएसआई, रुद्रपुर कोतवाली
दिनदहाड़े नहीं बल्कि रात के समय सार्वजनिक स्थान पर हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने शहर की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.
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