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रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, युवक की उंगली काटी, बाइक लूटकर फरार

रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में रात चार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में युवक के बाएं हाथ की तीन उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गईं, जिनमें से एक उंगली पूरी तरह कट गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक की बाइक लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार शिवनगर, ट्रांजिट कैंप निवासी अरमान पुत्र बलकिशन अपने दोस्तों ऋषभ और अर्पित के साथ रात को प्रीत विहार स्थित एएनझा इंटर कॉलेज के मैदान में बैठकर चाऊमीन खा रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार चार नकाबपोश युवक वहां पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारों ने आते ही बिना किसी कहासुनी के तीनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हमलावर ने तलवार से अरमान पर हमला कर दिया.

घायल अरमान ने बताया कि हमलावर ने सबसे पहले उसके सिर पर वार करने की कोशिश की. उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया, जिससे तलवार सीधे उसके बाएं हाथ पर लगी. इस हमले में उसकी तीन उंगलियां गंभीर रूप से कट गईं, जबकि एक उंगली पूरी तरह अलग हो गई. घटना के दौरान उसके साथी भी घबरा गए और हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए.घटना के तुरंत बाद अरमान के साथी अर्पित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.