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मसौढ़ी के नदौल में जेनरल स्टोर दुकानदार की बेटी ने सेल्फ स्टडी से क्रैक की बीपीएससी, बनीं ग्रामीण विकास पदाधिकारी

किराना दुकानदार की बेटी संध्या केसरी बिना कोचिंग, सेल्फ स्टडी से पहले प्रयास में बीपीएससी परीक्षा पास कर ग्रामीण विकास पदाधिकारी बनीं.

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संध्या केसरी बनीं ग्रामीण विकास पदाधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 9:00 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के एक छोटे से गांव में जनरल स्टोर दुकानदार की बेटी संध्या केसरी ने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के, सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन तैयारी के बलबूते पहले ही प्रयास में 70वीं बीपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली है. मसौढ़ी थाना क्षेत्र के नदौल गांव की रहने वाली संध्या ने परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. उनका चयन ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के पद पर हुआ है, जिससे पूरे इलाके का नाम रोशन हुआ है.

पिता किराना दुकानदार: संध्या केसरी के पिता संतोष कुमार नदौल गांव में ही एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण है. संध्या ने अपनी 10वीं की पढ़ाई साल 2019 में और 12वीं की पढ़ाई साल 2021 में पीपी स्कूल से पूरी की थी. इसके बाद साल 2024 में ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद उन्होंने बीपीएससी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया.

SANDHYA KESARI RDO MASAURH
मां के साथ संध्या (ETV Bharat)

स्कूल प्रबंधन को गर्व: बीपीएससी का परिणाम आते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल है. पीपी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉ. अभिराम सिंह ने गर्व जताते हुए कहा कि संध्या केसरी की इस सफलता से पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है, यहां के छात्र न केवल अपने ज्ञान से देश का नाम रोशन करते हैं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं और यह उनके सतत प्रयास का फल है.

शिक्षकों ने दी बधाई: एकेडमिक डायरेक्टर अक्षय आनंद ने संध्या की सराहना करते हुए कहा कि संध्या साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके पिता किराना दुकान चलाते हैं, लेकिन मेहनत से वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगी. उन्होंने संध्या के माता-पिता को बधाई दी. इस गौरवशाली मौके पर सुबोध कुमार, सुभाष चंद्र बोस, आर.एस. मिश्रा और प्रभास कुमार सहित सभी शिक्षक मौजूद थे.

"संध्या साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके पिता किराना दुकान चलाते हैं, लेकिन मेहनत से वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगी." -अक्षय आनंद, एकेडमिक डायरेक्टर, पीपी शैक्षणिक समूह

पिता ने जताया गर्व: संध्या के पिता संतोष कुमार ने भावुक होकर कहा कि हमारी बेटी शुरू से ही पढ़ने लिखने में मेधावी रही है, उसने बीपीएससी की तैयारी घर पर ही बैठकर सेल्फ स्टडी के बल पर की है. उसने खुद ऑनलाइन तैयारी करते हुए पहले ही कोशिश में सफलता पाई, जिससे मुझे बहुत गर्व हो रहा है. संध्या की इस बड़ी उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे अनुमंडल का नाम बहुत ऊंचा हुआ है.

"हमारी बेटी शुरू से ही पढ़ने लिखने में मेधावी रही है, उसने घर पर ही बैठकर सेल्फ स्टडी से बीपीएससी की तैयारी की. ऑनलाइन तैयारी करते हुए उसने पहली ही कोशिश में सफलता पाई है. उसकी इस उपलब्धि पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है." - संतोष कुमार, पिता

70TH BPSC EXAM
पिता के साथ संध्या (ETV Bharat)

बेटियों के लिए मिसाल: परिणाम आने के बाद से ही संध्या के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि संध्या ने बिना किसी बड़े शहर जाए या महंगी कोचिंग का सहारा लिए गांव का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है. संध्या की यह शानदार सफलता गांव की अन्य बेटियों के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई है.

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