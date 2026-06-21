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मसौढ़ी के नदौल में जेनरल स्टोर दुकानदार की बेटी ने सेल्फ स्टडी से क्रैक की बीपीएससी, बनीं ग्रामीण विकास पदाधिकारी

पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के एक छोटे से गांव में जनरल स्टोर दुकानदार की बेटी संध्या केसरी ने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के, सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन तैयारी के बलबूते पहले ही प्रयास में 70वीं बीपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली है. मसौढ़ी थाना क्षेत्र के नदौल गांव की रहने वाली संध्या ने परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. उनका चयन ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के पद पर हुआ है, जिससे पूरे इलाके का नाम रोशन हुआ है.

पिता किराना दुकानदार: संध्या केसरी के पिता संतोष कुमार नदौल गांव में ही एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण है. संध्या ने अपनी 10वीं की पढ़ाई साल 2019 में और 12वीं की पढ़ाई साल 2021 में पीपी स्कूल से पूरी की थी. इसके बाद साल 2024 में ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद उन्होंने बीपीएससी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया.

मां के साथ संध्या (ETV Bharat)

स्कूल प्रबंधन को गर्व: बीपीएससी का परिणाम आते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल है. पीपी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉ. अभिराम सिंह ने गर्व जताते हुए कहा कि संध्या केसरी की इस सफलता से पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है, यहां के छात्र न केवल अपने ज्ञान से देश का नाम रोशन करते हैं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं और यह उनके सतत प्रयास का फल है.

शिक्षकों ने दी बधाई: एकेडमिक डायरेक्टर अक्षय आनंद ने संध्या की सराहना करते हुए कहा कि संध्या साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके पिता किराना दुकान चलाते हैं, लेकिन मेहनत से वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगी. उन्होंने संध्या के माता-पिता को बधाई दी. इस गौरवशाली मौके पर सुबोध कुमार, सुभाष चंद्र बोस, आर.एस. मिश्रा और प्रभास कुमार सहित सभी शिक्षक मौजूद थे.

"संध्या साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके पिता किराना दुकान चलाते हैं, लेकिन मेहनत से वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगी." -अक्षय आनंद, एकेडमिक डायरेक्टर, पीपी शैक्षणिक समूह