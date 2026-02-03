'ताना मारने वाले अब तारीफ करते हैं', बस चालक बन नई मिसाल पेश कर रहीं बिहार की ये 6 बेटियां
मसौढ़ी की मुसहर समाज की छह बेटियां पिंक बस चालक बनकर बिहार में पहली महिला ड्राइवर बनीं. पढ़ें आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की कहानी.
Published : February 3, 2026 at 4:51 PM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी क्षेत्र में मुसहर समाज की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं. पुनपुन प्रखंड के विभिन्न गांवों से आने वाली छह सहेलियां ड्राइविंग प्रशिक्षण लेकर पटना की सड़कों पर पिंक बस चला रही हैं. ये बेटियां न केवल अपनी जिंदगी संवार रही हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी इबारत लिख रही हैं.
महादलित बेटियों का ऐतिहासिक कदम: ये छह सहेलियां हैं आरती कुमारी, रागिनी कुमारी, अनीता कुमारी, सावित्री कुमारी, गायत्री कुमारी और बेबी कुमारी. मुसहर समुदाय से आने वाली ये युवतियां बिहार में पिंक बस सेवा की पहली महिला ड्राइवर बनकर इतिहास रच रही हैं. बिहार राज्य परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की इस सेवा में अब ये महिलाएं बसों की कमान संभाल रही हैं, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती है.
पिंक बस सेवा की शुरुआत और चुनौती: पिछले साल मई 2025 में बिहार सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू की थी, जिसमें पूरी स्टाफ महिलाओं की होनी तय की गई. कंडक्टर के रूप में महिलाएं आसानी से मिल गईं, लेकिन ड्राइवर ढूंढना मुश्किल हो गया. मजबूरन सेवा पुरुष ड्राइवरों के साथ शुरू हुई. विभाग ने औरंगाबाद के ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआर/आईडीटीआर) से संपर्क किया, जहां पहले से कुछ लड़कियों को लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का प्रशिक्षण मिला था.
सुधा वर्गीस की प्रेरणा और प्रशिक्षण: ये छह बेटियां पद्मश्री सुधा वर्गीस के 'नारी गुंजन' संस्था से जुड़ी थीं. रागिनी बताती हैं कि सुधा दीदी ने इन्हें ड्राइविंग सीखने के लिए प्रेरित किया. 2023 में महिला विकास निगम के सहयोग से 18 लड़कियों को आईडीटीआर में 21 दिनों का एलएमवी प्रशिक्षण दिया गया. बाद में इन छह को हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी न मिलने पर सुधा दीदी ने अपनी कार उपलब्ध कराई, जिसे बारी-बारी चलाकर अभ्यास किया.
"नारी गुंजन संस्था में पढ़ने के दौरान सुधा वर्गीज दीदी ने हमे एक नई राह दिखाई थी और हमें ड्राइविंग सिखाई. लेकिन हमारे समाज के लोगों ने हमें खूब ताने मारे, इसके बावजूद हम सभी लोग आगे बढ़ते रहें और आज एक वक्त है कि हर कोई हम लोगों को पलकों पर बिढ़ा रहा है."-रागिनी कुमारी, पिंक बस चालक
तानों से संघर्ष और आत्मविश्वास तक: अनीता कुमारी बताती हैं कि शुरुआत में घर से निकलते समय समाज के ताने और नकारात्मक बातें सुननी पड़ीं. लेकिन इन्होंने सब अनसुना कर आगे बढ़ीं. आज ये बस चलाती नजर आती हैं तो मुसहर समाज ही नहीं, अन्य समुदायों के लोग भी प्रेरित हो रहे हैं. कई परिवार अब अपनी बेटियों को ड्राइविंग सिखाने की सोच रहे हैं. रागिनी बताती हैं कि पहले ई-रिक्शा और टोटो चलाने का मौका मिला, लेकिन अब पिंक बस से नया अवसर आया है.
"शुरुआत के दिनों में समाज के लोगों ने कई तरह की बातें कही. कभी-कभी लोग ताना मारते थे, कभी हमारे घर पर हमारे पापा को बोलते थे कि आपकी बेटी कैसे गाड़ी चलाएगी. हालांकि उन सभी बातों को अनसुना करते हुए हमने ड्राइविंग सीखी और गाड़ी चला रहे हैं. आज वही लोग हमें बधाई दे रहे हैं." -अनीता कुमारी, पिंक बास चालक
परिवहन विभाग का सहयोग और अभ्यास: परिवहन निगम की नोडल अधिकारी ममता कुमारी की देखरेख में पटना के परिसर में इन बेटियों को नियमित अभ्यास कराया जा रहा है. प्रशिक्षित ड्राइवरों के मार्गदर्शन में ये आत्मविश्वास से बस चला रही हैं. ममता कुमारी बताती हैं कि इनमें जबरदस्त आत्मविश्वास दिख रहा है और अभ्यास अच्छा चल रहा है.
नौकरी और वेतन की उम्मीद: इन बेटियों की नौकरी मौर्यन कार्स ऑटो सर्विस लिमिटेड के माध्यम से पक्की होगी, जो परिवहन निगम के लिए ड्राइवर नियुक्ति संभाल रही है. नौकरी मिलने पर इन्हें 21 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा. ये बिहार की आधी आबादी के लिए कैरियर की नई राह खोल रही हैं, जहां भविष्य में बसें और ट्रक भी चलाएंगी.
गणतंत्र दिवस पर रचा इतिहास: 2026 के गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में इन छह बेटियों ने पिंक बस चलाकर राज्य की झांकी में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने इनकी ड्राइविंग ने सबका दिल जीत लिया. ये झांकी महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक बनी.
समाज के लिए प्रेरणा स्रोत: ये बेटियां गरीबी, सामाजिक भेदभाव और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ी हैं. उनकी कहानी बताती है कि प्रशिक्षण और हौसले से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है. मुसहर समाज की ये बेटियां अब न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि पूरे बिहार की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं.
ये भी पढ़ें-
बिहार की बेटी अंशु कुमारी बनीं भारतीय रग्बी टीम की कप्तान, चीन में करेंगी नेतृत्व
रियल लाइफ का 'इकबाल' है बिहार का छोटू, दोनों हाथ नहीं हैं, पर बल्लेबाजी शानदार