काशी में मसान की होली: भूत-पिचास, अधोरी के साथ निकली भव्य शोभायात्रा, जलती चिताओं के बीच खेली गई होली
वाराणसी में क्रीम कुंड बाबा कीनाराम स्थल से भव्य शोभायात्रा निकाली जिसमें अघोरी, और किन्नरों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
वाराणसी: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी पर शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध मसान की होली परंपरा के साथ खेली गई. इस दौरान क्रीम कुंड बाबा कीनाराम स्थल से भव्य शोभायात्रा निकाली जिसमें अघोरी, औघड़ और किन्नर शामिल हुए. शोभायात्रा में कई आकर्षक झांकियां देखने को मिली, जिसमें भगवान शिव के अनेक गण शामिल हुए. इसमें भूत-पिचास, हाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल और प्रेत भी शामिल रहे. शोभायात्रा में सैकड़ों की संख्या में काशीवासी भी शामिल हुए. यह यात्रा विजया चौराहा से सोनारपुर हरिश्चंद्र रोड से होते हुए हरिश्चंद्र घाट पर समाप्त हुआ.
शोभायात्रा हरिशचंद्र घाट पर पहुंचते ही बाबा मसन्नाथ की पूजा के साथ ओघड़ द्वारा बाबा की आरती की गई. नरमुंड की माला पहनाई गई. इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के भगवान के वेश धारण किए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी. चारों तरफ जलती चिताओं से निकलकर भस्म को उड़ाया गया. वहीं घाट पर जलती चिताओं के बीच में सभी ने मसान की होली खेली. साथ ही बाबा की आरती की गई.
लोकमान्यता के अनुसार, रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर काशी लाते हैं. इसके बाद देव विग्रहों के साथ होली खेलते हैं. इस दौरान बाबा विश्वनाथ के भूत-पिशाच और गण साथ नहीं होते, जिससे भूत पिचास गण नाराज हो जाते हैं. इसके बाद बाबा माहाशमशान घाट पहुंचते हैं. जहां जलती चिताओं के बीच से राख निकालकर भूत प्रेत के साथ होली खेलते हैं.
काशी की यह अनोखी परंपरा कब से चली आ रही है, इसका सटीक प्रमाण किसी को नहीं पता है, लेकिन हर काशीवासी इस परंपरा में शामिल होते हैं. कुछ लोग मंदिर में बाबा के साथ रंग गुलाल खेलते हैं. कुछ लोग मसान घाट पर जाकर जलती चिताओं की राख से बाबा के साथ होली खेलते हैं.
आयोजक मंडल के सदस्य पंकज ने बताया कि शोभायात्रा बहुत पुरानी परंपरा है. पहले यह काफी छोटे रूप में होती थी. केवल आसपास के लोग होते थे. पिछले कई वर्षों से विदेश से लोग शामिल होते हैं.
