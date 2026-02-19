वाराणसी: मसान होली पर काशी में तकरार, विद्वत परिषद ने बताया फूहड़ता का बाजार, काशी की महिलाओं ने दिया जवाब
मसान होली काशी की बेहद प्राचीन परंपरा है, जिसे फूहड़ता के नाम पर बंद करना ठीक नहीं है.
काशी: काशी अपने त्योहारों की विविधता के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है. इसमें एक उत्सव मणिकर्णिका घाट पर खेली जाने वाली चिता भस्म होली भी है, जिसे मसाने की होली कही जाती है. बीते कुछ वर्षों से मसाने की होली में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों की संख्या मे लोग बनारस आते हैं.
बाबा विश्वनाथ भक्तों के साथ होली खेलते हैं: रंगभरी एकादशी से होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है. कहते हैं कि रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ अपने ससुराल आकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं. दूसरे दिन महाश्मशान में जाकर अपने गणों के साथ चिता भस्म होली खेलते हैं.
मसान होली पर प्रतिबंध की मांग: काशी में हर साल चिता भस्म की होली खेली जाती है, लेकिन इस साल काशी विद्वत परिषद और मसान होली के आयोजकों के बीच रार छिड़ गई है. विद्वत परिषद इसे फूहड़ता बताते हुए उत्सव पर रोक लगाने की मांग की है. विद्वत परिषद का कहना है कि यहां फूहड़ता होती है, जिससे महिलाएं व अन्य लोगों के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा होता है.
काशी की यह परंपरा बेहद प्राचीन: वहीं आयोजकों ने इसे नजरिया का खराब होना बताया है. आयोजकों के मुताबिक काशी की यह परंपरा बेहद प्राचीन है. यहां लाखों की संख्या में हर साल भक्त आते हैं, जिन्हें कभी फूहड़ता नहीं दिखती, लेकिन विद्वत परिषद के लोगों को इसमें फूहड़ता नजर आती है. कुछ लोग अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए आयोजन को बंद करने की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है.
इस रार के बीच काशी के महिलाओं ने ईटीवी भारत को बताया कि परंपरा को रोकना सही नहीं है. बाबा विश्वनाथ बेहद पौराणिक समय से ही अपने भक्तों और गणों के साथ यहां होली खेलने आते हैं. इसलिए मसान की होली का आयोजन होना चाहिए. सुरक्षा के लिए यहां व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की फूहड़ता न हो.
फूहड़ता के नाम पर किसी परंपरा को बंद करना ठीक नहीं है. सुरक्षा कि सुलभता को सुनिश्चित करना चाहिए ना की परंपरा को बंद करना चाहिए. ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी परंपरा सभ्यता को जान सके. वही आयोजकों का कहना है कि इस बार भी हर वर्ष की भांति मसान की होली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान की विशेष आरती विशेष श्रृंगार होगा और प्रभु भक्तों के साथ चिता भस्म की होली खेलेंगे.
