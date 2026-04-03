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मैरी कॉम और बाइचुंग भूटिया का छत्तीसगढ़ से देश को संदेश, स्क्रीन छोड़ो, मैदान पकड़ो, तभी बनोगे भारत के नए चैंपियन

मैरी कॉम और भूटिया ने कहा कि आज के दौर में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम खेल प्रतिभा के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है. परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल, टीवी और गेमिंग स्क्रीन से दूर रखकर मैदान में भेजें, ताकि वे अलग-अलग खेलों को समझ सकें और अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकें. दोनों खिलाड़ियों का मानना है कि यही छोटी शुरुआत भविष्य के बड़े चैंपियंस तैयार करती है.

रायपुर : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के दौरान भारत के दो दिग्गज खिलाड़ियों एमसी मैरी कॉम और बाइचुंग भूटिया ने देश के खेल भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया. दोनों दिग्गजों ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच, शुरुआती प्रशिक्षण और परिवारों के सहयोग की है. उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को स्क्रीन से दूर कर मैदान तक लाना ही भारत के अगले चैंपियंस तैयार करने की पहली शर्त है.

पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने कहा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, खासकर आदिवासी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्वाभाविक खेल क्षमता भरपूर है. जरूरत इस बात की है कि चीन और अमेरिका जैसे देशों की तरह खिलाड़ियों को बचपन से सुनियोजित प्रशिक्षण और मजबूत ढांचा दिया जाए.उन्होंने कहा कि ग्रासरूट स्तर पर निवेश ही स्पोर्ट्स पिरामिड की असली नींव है.

SAI ने गढ़ा भूटिया का करियर

भूटिया ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि वह भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के शुरुआती बैच के खिलाड़ियों में रहे हैं. उसी संरचित माहौल ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर बनाया. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मॉडल को देश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, तो भारत को बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मिल सकते हैं.

ट्राइबल गेम्स बदल देगा तस्वीर-मैरी कॉम

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 को गेम चेंजर बताया. उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी बच्चों को ऐसा मंच और जागरूकता नहीं मिलती थी, जिससे कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती थीं.अब इस तरह की पहल से दूरदराज के इलाकों की प्रतिभाएं सीधे राष्ट्रीय मंच तक पहुंच रही हैं.

और खेल जोड़े जाएं, जिससे अधिक प्रतिभा आगे आए- मैरी कॉम

मैरी कॉम ने केंद्र सरकार से अपील की कि आने वाले संस्करणों में ट्राइबल गेम्स में और अधिक खेलों को शामिल किया जाए. उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ फुटबॉल, एथलेटिक्स या बॉक्सिंग ही नहीं, बल्कि कई अन्य खेलों में भी अपार क्षमता मौजूद है. अगर खेलों की संख्या बढ़ेगी, तो ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

अनुशासन, धैर्य और अवसर, सफलता का फॉर्मूला- मैरी कॉम

मैरी कॉम ने युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया कि सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती. सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य, मेहनत और उपलब्ध सुविधाओं का सही उपयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी इन अवसरों का सही इस्तेमाल करेंगे, वही आने वाले समय में भारत का नाम विश्व मंच पर रोशन करेंगे.

रायपुर से निकला मैरी कॉम और भूटिया का यह संदेश सिर्फ आदिवासी खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के खेल ढांचे के लिए एक रोडमैप है. अगर परिवार, सरकार और खेल संस्थाएं मिलकर बच्चों को मैदान तक लाने का काम करें, तो देश को आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा विश्वस्तरीय खिलाड़ी मिलेंगे.