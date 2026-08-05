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'iStart' से मारवाड़ की बेटियों की ऊंची उड़ान, शुरू किए 'पिज्जापुर' और 'बी फॉर वूमेन' जैसे स्टार्टअप्स

'iStart' सेंटर से जुड़ी बेटियां 3 लाख की सरकारी मदद से स्टार्टअप के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं. पढ़िए मनोज वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट.

JODHPUR ISTART CENTER
बेटियों की ऊंची उड़ान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 6:40 AM IST

6 Min Read
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जोधपुर: मारवाड़ की वह ऐतिहासिक और पारंपरिक धरती, जिसने सदियों से देश को बड़े-बड़े उद्योगपति और दिग्गज कारोबारी दिए हैं, आज डिजिटल युग की एक नई और अभूतपूर्व औद्योगिक क्रांति का गढ़ बन चुकी है. जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में संचालित 'आई स्टार्ट नेस्ट सेंटर' आज केवल एक सरकारी केंद्र या इमारत नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण अंचलों से निकले उन युवाओं के सपनों का सबसे बड़ा 'पावरहाउस' बनकर उभरा है, जो सीधे ग्लोबल ब्रांड्स को चुनौती दे रहे हैं.

285 स्टार्टअप्स की कमान महिलाओं के हाथ में: इस सेंटर की सबसे बड़ी और गौरवमयी उपलब्धि यह है कि यहां पंजीकृत कुल 760 हाई-टेक स्टार्टअप्स में से 285 स्टार्टअप्स की कमान पूरी तरह से महिलाओं और बेटियों के हाथों में है. राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त अत्याधुनिक को-वर्किंग स्पेस, हाई-स्पीड इंटरनेट और 3 लाख तक की सीधी वित्तीय सहायता के पंख लगाकर मारवाड़ की ये आधी आबादी आज पारंपरिक चूल्हे-चौके के दायित्वों से बाहर निकलकर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, फूड चेन जैसे आधुनिक व्यापारिक साम्राज्यों पर राज कर रही हैं. यह महज एक सरकारी आंकड़े की सफलता नहीं, बल्कि मारवाड़ के बदलते सामाजिक ताने-बाने, युवाओं के अटूट हौसले और जिद से पैदा हुई कामयाबी की एक ऐसी दास्तान है जो पूरे देश को प्रेरित कर रही है.

'iStart' सेंटर से युवाओं को मदद (ETV Bharat Jodhpur)

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बेटियों को 3 लाख युवकों को 2.40 लाख की मदद: सेंटर की उपनिदेशक मनीषा चौहान बताती हैं कि यहाँ पढ़ी-लिखी युवतियों के साथ-साथ अब ग्रामीण महिलाओं ने भी अपने स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने शुरू कर दिए हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वीकृत स्टार्टअप में महिलाओं को 3 लाख रुपये और पुरुषों को 2 लाख 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इसके साथ ही सेंटर पर स्टार्टअप चलाने वालों को मुफ्त को-वर्किंग स्पेस, हाई-स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी और विशेषज्ञों से मेंटरशिप भी दिलाई जाती है, जिसका फायदा उठाकर कई स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं.

ग्रामीण महिलाओं को बिचौलियों से बचा रहीं यामिनी: सेंटर की मदद से यामिनी सांखला ने अपना स्टार्टअप 'बी फॉर वूमेन' नाम से शुरू किया है. इसके तहत वह साल 2023 से अपने मिलने वाले ऑर्डर्स के आर्टिकल्स का काम ग्रामीण महिलाओं से तैयार करवाती हैं. इसके साथ ही जो ग्रामीण महिलाएं खुद आर्टिजन (कारीगर) के रूप में काम कर रही हैं, उनके उत्पादों को यामिनी सीधे बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं. इससे ग्रामीण महिलाओं को बिचौलियों के कमीशन से बचाया जा सका है और उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिल रहा है. यामिनी बताती हैं कि इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रमोट किया जा रहा है.

'iStart' सेंटर
'iStart' सेंटर (ETV Bharat GFX)

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छोटे कस्बों के लिए नव्या का 'पिज्जापुर' ब्रांड: फूड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली नव्या ने इस सेंटर के सहयोग से अपना खुद का ब्रांड 'पिज्जापुर' बनाया है. नव्या का कहना है कि जो ग्लोबल पिज़्ज़ा ब्रांड्स आज बाजार में हैं, वे छोटे कस्बों और टियर-3 शहरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है. पिज्जापुर को एक फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तहत अब तक पांच आउटलेट्स खुल चुके हैं. नव्या बताती हैं कि शुरुआत में उनकी प्लानिंग सफल नहीं हुई थी, लेकिन कड़ी मेहनत और अटूट हौसले के दम पर आज उन्हें यह बड़ी सफलता मिली है.

537 लोगों को दी शेयर मार्केट की ट्रेनिंग: आज के दौर में हर कोई शेयर मार्केट में निवेश कर कमाना चाहता है, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं है. इसी बात को ध्यान में रखकर लवीना पवार ने अपना स्टार्टअप 'एलएन स्टॉक ट्रेडिंग एकेडमी' शुरू किया. लवीना खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) से सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जो ग्लोबल और नेशनल स्टॉक मार्केट एजुकेशन के कोर्सेज चला रही हैं. वे अब तक 537 लोगों को ट्रेंड कर चुकी हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत सक्रिय ट्रेडर बन चुके हैं. लवीना अब एक ऐसा एआई-बेस्ड एल्गोरिद्म इंडिकेटर तैयार कर रही हैं, जो उन लोगों के काम आएगा जो कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं.

'iStart' सेंटर
'iStart' सेंटर में युवाओं को कई सुविधाएं दी जाती हैं (ETV Bharat Jodhpur)

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देश का पहला फ्री 3D मॉडल प्लेटफॉर्म: तकनीक के क्षेत्र में दुर्गा सारण और राकेश चौधरी ने मिलकर देश का पहला 3D मॉडल प्लेटफॉर्म 'कोर्विक्स थ्री डी' (Corvix 3D) खड़ा किया है, जहां वर्तमान में प्रचलित अन्य प्लेटफॉर्म्स कलाकारों से मोटी फीस वसूलते हैं, वहीं राकेश और दुर्गा का यह प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट्स को फ्री सुविधा देता है. यहां केवल मॉडल की सेलिंग होने पर ही चार्ज लिया जाता है. इस किफायती मॉडल के चलते महज एक महीने के भीतर 11,500 से अधिक 3D मॉडल्स इस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं. राकेश का कहना है कि उनका प्रयास हमेशा लोगों को किफायती दाम पर मॉडल उपलब्ध कराना है, जिससे सीधे तौर पर आर्टिस्ट्स को फायदा मिल सके.

जानिए कैसे काम करता है आई-स्टार्ट सेंटर: राजस्थान सरकार ने साल 2022 में जोधपुर में इस आई-स्टार्ट सेंटर की शुरुआत की थी. इसके तहत यहां एक शानदार को-वर्किंग स्पेस (ऑफिस) तैयार किया गया है. जिन लोगों के स्टार्टअप यहां रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उन्हें यहां काम करने के लिए जगह दी जाती है, जिसका कोई भी किराया या शुल्क नहीं लिया जाता. यहां फ्री हाई-स्पीड इंटरनेट और काम करने की पूरी सुविधा मिलती है. यह सेंटर नए बिजनेस के लिए शुरुआती सहारे की तरह काम करता है, यही वजह है कि कई स्टार्टअप्स यहां से शुरुआत करने के बाद अब अपने खुद के निजी ठिकानों पर शिफ्ट हो चुके हैं.

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