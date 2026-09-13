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मारवाड़ का कुंभ : जैसलमेर में बाबा रामदेव का 642वां भादवा मेला शुरू, जोधपुर में 108 ज्योत से हुई महाआरती

सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे श्रद्धालु : भादवा दूज के अवसर पर रामदेवरा पहुंचे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग बाबा रामदेव के प्रति आस्था प्रकट करते हुए एक-दूसरे के गले मिलकर 'जय बाबा री' का अभिवादन करते दिखाई दिए. श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा रामदेव के दरबार में आने और दर्शन करने का अवसर उनके लिए सौभाग्य की बात है. श्रद्धालुओं ने बताया कि वे बाबा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर दूर-दूर से रामदेवरा पहुंचे हैं.

तीन से चार किलोमीटर लंबी कतार : मंगला आरती के बाद बाबा की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. समाधि स्थल पर दर्शन के लिए करीब तीन से चार किलोमीटर लंबी कतारें नजर आईं. मेला मैदान सहित रामदेवरा के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. देश के अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए.

एक जैसी वेशभूषा में पहुंचे समाधि समिति के पदाधिकारी : मंगला आरती और पूजा-अर्चना के अवसर पर बाबा रामदेव समाधि समिति के सभी पदाधिकारी एक जैसी वेशभूषा में समाधि स्थल पहुंचे. समाधि स्थल को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में आकर्षक सजावट के साथ लंबी-लंबी पताकाएं लगाई गई हैं. श्रद्धालु हाथों में ध्वज और पताकाएं लेकर लगातार रामदेवरा पहुंच रहे हैं.

पंचामृत से स्नान, मखमली चादर चढ़ाकर लगाया भोग : जैसलमेर में मंगला आरती से पूर्व बाबा रामदेव की समाधि को विशेष रूप से पंचामृत से स्नान कराया गया. इसके बाद समाधि पर मखमली चादर चढ़ाई गई और काजू, बादाम, अखरोट और मिश्री का भोग अर्पित किया गया. विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद मंगला आरती की गई. आरती के साथ ही समाधि स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा रामसापीर के जयकारे लगाए. एक साथ गूंजे जयकारों से पूरा रामदेवरा भक्तिमय हो उठा.

जैसलमेर/जोधपुर : मारवाड़ का कुंभ कहे जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का मेला रविवार से शुरू हो गया है. इस दिन पूरे प्रदेश में स्थित बाबा रामदेव के मंदिरों में मेलों का आयोजन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जैसलमेर के रामदेवरा के साथ-साथ जोधपुर के मसूरिया मंदिर का है. जैसलमेर में 642वां भादवा मेला रविवार अलसुबह 3 बजे मंगला आरती के साथ विधिवत रूप से शुरू हुआ. इसी तरह जोधपुर में रामदेवरा बाबा की समाधि की पूजा अर्चना के साथ मसूरिया स्थित रामदेव मंदिर में भी मेले का आगाज हुआ.

श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat Jaisalmer)

सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त : मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. प्रमुख मार्गों, मेला क्षेत्र, समाधि स्थल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस प्रशासन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरे मेला क्षेत्र पर लगातार नजर रख रहा है. भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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जिला प्रशासन और मेला समिति ने की व्यापक व्यवस्थाएं : मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन और बाबा रामदेव समाधि समिति की ओर से विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं. श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाने, भीड़ को व्यवस्थित रखने, पेयजल, साफ-सफाई, चिकित्सा और यातायात सहित आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रशासन और मेला समिति की टीमें व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

रामदेवरा में बाबा की समाधि की पूजा अर्चना करते पुजारी (ETV Bharat Jodhpur)

फूलों से सजा बाबा का समाधि स्थल : भादवा मेले के अवसर पर बाबा रामदेव के समाधि स्थल और मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया. रंग-बिरंगे फूलों से की गई आकर्षक सजावट ने मंदिर परिसर की सुंदरता को और बढ़ा दिया. फूलों से सजे समाधि स्थल के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भी इस मनमोहक सजावट को देखकर अभिभूत नजर आए. मंदिर परिसर में जगह-जगह आकर्षक सजावट के साथ लंबी-लंबी पताकाएं भी लगाई गई हैं. सुबह मंगला आरती के दौरान फूलों से सजे बाबा के समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.

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श्रद्धालुओं को मंगलकामनाएं : बाबा रामदेव समाधि समिति के गादीपति राव भोम सिंह तंवर ने मेले में पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को मंगलकामनाएं देते हुए बाबा रामदेव से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. वहीं, जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने भी भादवा मेले में देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए मेले को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

मंदिर में की गई पुष्प सजावट (ETV Bharat Jodhpur)

जोधपुर में मारवाड़ का कुंभ : भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसे स्थानीय भाषा में बीज कहा जाता है, से दशमी तक मेला चलेगा. रविवार अलसुबह बाबा रामदेव की समाधि पर दुग्धाभिषेक किया गया. इसके बाद 108 दीपक ज्योत से बाबा की महाआरती की गई. जोधपुर स्थित मसूरिया पहाड़ी के मंदिर पहुंचने के लिए शनिवार रात से ही शहर के पैदल भक्तों के जत्थे पहुंचने शुरू हो गए. इसके लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था भी की.

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मसूरिया मंदिर ट्रस्ट के नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह 11 बजे विधिवत रूप से मेले का झंडा चढ़ाया. मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में गुरु बालीनाथ मंदिर परिसर में सुबह 4.15 बजे 108 ज्योत से महाआरती की गई. रामदेवरा मेला के लिए दूर दराज से आने वाले पैदल यात्रियों का सिलसिला करीब 20 दिनों से जारी है. ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार पिछले 20 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. रविवार को 2 लाख से ज्यादा शहर के भक्त यहां आएंगे. रविवार के लिए मंदिर ट्रस्ट ने अतिरिक्त पुजारी और कार्यकर्ता पुलिस के सहयोग के लिए लगाए हैं. 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है.

108 ज्योत से हुई महाआरती (ETV Bharat Jodhpur)

इसलिए जोधपुर आते है श्रद्धालु : रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला दशमी तक चलता है. इस दौरान जोधपुर के मसूरिया में भी लोगों का आना लगा रहता है. मान्यता है कि बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि यहां पर है, जिनके दर्शन के बगैर मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, इसलिए रामदेवरा के साथ-साथ जोधपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आज से शहर के सभी प्रमुख रामदेव मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे.