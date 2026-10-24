'मारवाड़ महोत्सव 2026' : 617 मीटर के 30 किलो वजनी साफे और ऊंटों के करतब ने बांधा समां
उम्मेद स्टेडियम में बीएसएफ ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई.
Published : October 24, 2026 at 3:10 PM IST
जोधपुर : पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव 'मारवाड़ महोत्सव 2026' का भव्य आगाज शनिवार सुबह सूर्य नगरी जोधपुर में हुआ. पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ की समृद्ध संस्कृति को आमजन तक पहुंचाना, राष्ट्रीय व वैश्विक मंच प्रदान करना और विलुप्त हो रही लोक कलाओं का संरक्षण करना है. इस आयोजन में सीमा सुरक्षा बल (BSF), पुलिस प्रशासन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रिय और समग्र योगदान है.
मेहरानगढ़ से सूर्य आराधना और हेरिटेज वॉक के साथ शुरुआत : महोत्सव की शुरुआत सुबह मेहरानगढ़ से सूर्य को अर्घ्य देने और हेरिटेज वॉक के साथ हुई. जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के सजे-धजे ऊंटों के दस्ते, स्कूली छात्र-छात्राओं और केसरिया साफा पहने प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. घंटाघर से शुरू हुई यह हेरिटेज वॉक विभिन्न मार्गों से होते हुए उम्मेद स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई. उम्मेद स्टेडियम में बीएसएफ ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई. वहीं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कला विभाग द्वारा राजस्थान संस्कृति को प्रदर्शित करती मांडना कला और विभिन्न चित्रकलाओं का प्रदर्शन भी किया गया.
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सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ऊंट दस्ते का विशेष प्रदर्शन : इस दौरान बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने शानदार फॉर्मेशन बनाकर नृत्य और योग का प्रदर्शन किया, जो दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं बीएसएफ ने ऊंट दस्ते के साथ में एयरोबैटिक्स करते हुए प्रदर्शन किया जिसे दर्शकों का मन मोह लिया. रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की भारतीय सेना की बीएसएफ में अपनी अलग ही पहचान है. ऊंटों की ये टोली सीमा की सुरक्षा में तैनात रहने के अलावा राजपथ पर होने वाली परेड में भी हिस्सा लेकर अपनी महत्ता दिखाती है.
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राजपथ पर परेड में शामिल होने के अलावा बीएसएफ की ऊंटों की इन टुकड़ी को कई बार विदेशी मेहमानों का स्वागत और उनका सम्मान करने के लिए भी बुलाया जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत और सम्मान के लिए भी इन ऊंटों की टुकड़ी को बुलाया गया था. परेड में शामिल किए जाने वाले इन ऊंटों का श्रृंगार दुल्हन की तरह किया जाता है. पांव से लेकर गर्दन और पीठ पर इनको सजाने के लिए सामग्रियां रखी जाती है. उसके बाद इनके ऊपर बीएसएफ के जवान भी मूंछों पर ताव देते हुए और शाही वेश में बैठते हैं.
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विभिन्न पारंपरिक प्रतियोगिताएं और आकर्षण : उम्मेद स्टेडियम पहुंचने के बाद विभिन्न पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें मिस्टर मारवाड़, मिस मारवाड़, मारवाड़ श्री और मटका दौड़, टग ऑफ वॉर (रस्सी खींच) और पारंपरिक मूंछ व साफा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. ऊंटों का कैमेल टैटू शो भी लोगों का खूब पसंद आया. इसके अलावा हस्तशिल्प मेले और पतंगबाजी ने भी पर्यटकों का मन मोह लिया. महाराष्ट्र के ठाणे से आई पर्यटक कविता देशपांडे ने जोधपुर में एक साथ इतने सजे-धजे ऊंटों और इस भव्य आयोजन को देखने के अपने अनुभव को साझा करते हुए इसे बेहद रोमांचक और पैसा वसूल यात्रा बताया.
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सांस्कृतिक संध्या और हस्तशिल्प मेला : महोत्सव के पहले दिन शाम को अशोक उद्यान में सेलिब्रिटी संध्या का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकारों के साथ इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार अपनी प्रस्तुति देंगे. महोत्सव के दौरान साफा कलाकार बीकानेर के रमेश व्यास ने 617 मीटर लंबी, 25 से 30 किलो वजनी पगड़ी पहनी. उन्होंने दावा किया कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी और वजनी पगड़ी है.
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ओसियां में होगा महोत्सव का समापन : दो दिवसीय इस कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन ओसियां में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें सुबह की शोभायात्रा, खेलकूद गतिविधियां, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और शाम को भव्य सांस्कृतिक संध्या और आतिशबाजी के साथ मारवाड़ महोत्सव का समापन किया जाएगा.