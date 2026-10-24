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'मारवाड़ महोत्सव 2026' : 617 मीटर के 30 किलो वजनी साफे और ऊंटों के करतब ने बांधा समां

मारवाड़ महोत्सव का हुआ आगाज ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव 'मारवाड़ महोत्सव 2026' का भव्य आगाज शनिवार सुबह सूर्य नगरी जोधपुर में हुआ. पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ की समृद्ध संस्कृति को आमजन तक पहुंचाना, राष्ट्रीय व वैश्विक मंच प्रदान करना और विलुप्त हो रही लोक कलाओं का संरक्षण करना है. इस आयोजन में सीमा सुरक्षा बल (BSF), पुलिस प्रशासन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रिय और समग्र योगदान है.