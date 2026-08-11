मारवाड़ के जीरे और आबू की सौंफ का GI टैग गुजरात की ऊंझा मंडी को मिला, राजस्थान के किसानों में रोष
मारवाड़ के जीरे और आबू की सौंफ को गुजरात की ऊंझा मंडी के नाम जीआई टैग मिलने पर किसानों और व्यापारियों ने आपत्ति जताई.
Published : August 11, 2026 at 5:19 PM IST
जोधपुर: मारवाड़ में पैदा होने वाले विश्व प्रसिद्ध जीरे पर गुजरात की ऊंझा मंडी ने जीआई टैग हासिल कर लिया है. नियमतः यह टैग उत्पादन करने वाले क्षेत्र को मिलता है, लेकिन देश की सबसे बड़ी मसाला मंडी ऊंझा को यह श्रेय दे दिया गया, क्योंकि टैक्स विसंगतियों के कारण राजस्थान के किसान वह जाकर बेचते हैं. इस फैसले से मारवाड़ के किसान और व्यापारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अब जोधपुर से चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय तक एक बड़ी कानूनी जंग छिड़ चुकी है.
इस जीआई टैग को लेकर जीरा व्यापारी व किसान व्यथित हैं, क्योंकि उनकी मेहनत को किसी और जगह से पहचान दी गई हैं. जोधपुर स्थित मुख्यजीरा मंडी के व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वह मारवाड़ के जीरे को जीआई टैग दिलवाए. मंडी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मूंदड़ा ने बताया कि जीआई टैग व्यापारिक स्थान पर नहीं दिया जाता है, उत्पादन के क्षेत्र को मिलता है, जो गलत है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआइ) रजिस्ट्री कार्यालय चैन्नई द्वारा उंझा के लिए जारी इस जीआई टैग को लेकर दक्षिण एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर ने रजिस्ट्री कार्यालय में आपति जताई है. मारवाड़ के जीरे के लिए जीआई टैग का आवेदन की प्रक्रिया चल रही है.
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जीरा और सौंफ के टैग को लेकर आपत्ति: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआइ) रजिस्ट्री कार्यालय, गुजरात के मेहसाणा जिले स्थित ऊंझा एपीएमसी को 'ऊंझा जीरा' और 'ऊंझा सौंफ' के नाम से जीआइ टैग दे दिया है, जबकि वहां बिकने वाली सौंफ आबू सौंफ के नाम से बिकती है. दक्षिण एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के संस्थापक निदेशक डॉ भागीरथ चौधरी का कहना है कि ऊंझा उत्पादन क्षेत्र नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी मसाला मंडी है. सौंफ भी आबू की है जिसे गुजरात के नाम से जीआइ टैग मिला है. यदि केवल व्यापारिक प्रतिष्ठा के आधार पर जीआइ देंगे तो देशभर के उत्पादक किसानों के अधिकार प्रभावित होंगे. जीरा और सौंफ का जीआइ टैग राजस्थान को ही मिलना चाहिए. इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई है.
आईपीएम जीरा बना पहचान: पश्चिमी राजस्थान के जिलों में होने वाला जीरा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. जीरे की वैज्ञानिक खेती और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (आइपीएम) मॉडल के जरिए यहां उत्पादित अवशेष-मुक्त जीरे की मांग लगातार बढ़ रही है. आंकड़ों के मुताबिग वर्ष 2023-24 में 37,500 मीट्रिक टन आइपीएम जीरे की संगठित खरीद हुई और किसानों को सामान्य बाजार भाव से औसतन 24 प्रतिशत अधिक कीमत मिली है. ऐसे में अगर यह पहचान स्थाई रूप से उंझा को मिल गई तो किसानों को भारी नुकसान होगा, जबकि राजस्थान में इसका उत्पादन एक लाख मीट्रिक टन तक हो सकता हैं.
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