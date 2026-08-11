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मारवाड़ के जीरे और आबू की सौंफ का GI टैग गुजरात की ऊंझा मंडी को मिला, राजस्थान के किसानों में रोष

जोधपुर की मंडी में रखा जीरा ( ETV Bharat Jodhpur )