ETV Bharat / state

मरवाही अपहरण कांड का खुलासा, 3 दिन में सुलझी गुत्थी, 20 लाख की मांगी थी फिरौती

मरवाही थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अपहरण और फिरौती मामले का पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर खुलासा कर दिया.

KIDNAPPING AND RANSOM CASE SOLVED
मरवाही अपहरण कांड का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 11:56 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: अपहरण और फिरौती मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं अपहृत गिरीश यादव को सुरक्षित ओडिशा के कोरापुट से बरामद किया है.वहीं घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

20 जून को हुआ अपहरण

यह पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उषाढ़ निवासी गिरीश यादव (41 वर्ष) से जुड़ा हुआ है. 20 जून 2026 की सुबह करीब 11 बजे उसके घर से पिस्टल की नोक पर अपहरण कर लिया गया था. दो अज्ञात आरोपी उसे जबरन एक कार में बैठाकर अपने साथ ले गए थे.

पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

घटना के बाद पीड़ित की पत्नी ने मरवाही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण, धमकी एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

रिहाई के बदले मांगी फिरौती, धमकी भी दी गई

पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए जिला साइबर सेल और मरवाही पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. जांच के दौरान यह सामने आया कि अपहृत के घर में छूटे मोबाइल फोन पर आरोपियों ने कॉल कर गिरीश यादव की रिहाई के बदले 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी. फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

मरवाही अपहरण कांड का खुलासा (ETV Bharat)

कॉल डिटेल्स खंगाले,सघन जांच

पुलिस ने बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन, डिजिटल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया. अंतरराज्यीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न राज्यों में पुलिस टीमें भेजी गईं.

लगातार तकनीकी निगरानी और कोशिशों के बाद पुलिस ने अपहृत गिरीश यादव को सुरक्षित ओडिशा के कोरापुट से बरामद कर लिया और तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

गांजा कारोबार से जुड़े आरोपी,पैसों के लेनदेन में अपहरण

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के लातूर निवासी पुंडलिक केंद्रे, राजस्थान के जोधपुर निवासी चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी शेषपाल सिंह के रूप में हुई है.

आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस, छह एंड्रॉयड मोबाइल फोन और पुलिस लिखी प्लेट और नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो-एन वाहन बरामद किया है.पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि गिरीश यादव भी गांजा कारोबार में जुड़ा हुआ था और पैसों के लेनदेन को लेकर उसका अपहरण किया गया.

20 जून को पत्नी ने मरवाही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दो लोग पति का अपहरण कर ले गए. रिपोर्ट दर्ज कर जांच की गई. पुलिस टीम गठित की गई. गिरिश यादव को सुरक्षित बरामद कर लिया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट में पेश कर रिमांड ली गई है. पूछताछ की जा रही है. खुद गिरिश यादव गांजा तस्करी में शामिल है. अपहरणकर्ता भी गांजा तस्करी में शामिल हैं. लेनदेन की वजह से अपहरण किया गया. तीनों आरोपी कानपुर जेल में बंद रहे हैं. वहीं तीनों की दोस्ती हुई थी: मनोज कुमार खिलारी, पुलिस अधीक्षक, जीपीएम

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है. इस मामले में अब भी कुछ आरोपियों के शामिल होने और फरार होने की बात सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है. पकड़े गए आरोपियों के कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस को मिले हैं.

महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

बलरामपुर में युवक के कपड़े उतारकर बदमाशों ने की पिटाई, गुंडों ने निकाला पीड़ित का जुलूस, केस दर्ज

कोरबा में हाथी का हमला, 70 साल की बुजुर्ग महिला को कुचला, सरगुजा से पतुरियाडांड पहुंचा है लोनर हाथी

TAGGED:

GAURELA PENDRA MARWAHI
USHADH VILLAGE
IG BILASPUR RANGE
ग्राम उषाढ़
KIDNAPPING AND RANSOM CASE SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.