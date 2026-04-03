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RSS के रामलाल बोले- नारी को अवसर मिले तो समाज की दिशा बदल सकती है

कार्यक्रम के दौरान रामलाल ( Source : World Communication Center )

जयपुर: भारत में नारी परंपरागत रूप से सशक्त रही है, जरूरत केवल उन्हें ज्यादा अवसर देने और उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने की है. ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल का. मरुधरा नारी सशक्तिकरण संगठन (मनसा) जयपुर महानगर की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी को संबोधित करते हुए रामलाल ने ये बात कही. साथ ही कहा कि ईश्वर ने नारी को विशेष गुणों से संपन्न बनाया है. नारी जिस कार्य को संभालती है, उसे गंभीरता, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ पूरा करती है, जिससे उस कार्य की सफलता की संभावना अधिक होती है. उपेक्षा से शुरू होकर संघ को आज सबका मिल रहा सहयोग : उन्होंने कहा कि संघ प्रेरित कार्यों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. संघ की सौ वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ये संगठन उपेक्षा से शुरू होकर आज समाज के सभी वर्गों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है. स्वयंसेवकों ने कठिन परिस्थितियों, प्रतिबंधों और यातनाओं के बावजूद संगठन को आगे बढ़ाया है. संघ में जाति, भाषा, प्रांत या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है. वहीं, रामलाल ने देशभक्ति को विकास का मूल आधार बताते हुए कहा कि दुनिया में वही देश प्रगति करते हैं, जिनके नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं. संघ अपने कार्यकर्ताओं में देशभक्ति, समाजसेवा और अनुशासन जैसे गुणों का विकास करता है.