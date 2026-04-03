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RSS के रामलाल बोले- नारी को अवसर मिले तो समाज की दिशा बदल सकती है

जब महिलाओं को सही अवसर और वातावरण मिलता है, तो वे समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखती हैं...

Marudhara Women Empowerment Organization
कार्यक्रम के दौरान रामलाल (Source : World Communication Center)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 8:34 PM IST

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जयपुर: भारत में नारी परंपरागत रूप से सशक्त रही है, जरूरत केवल उन्हें ज्यादा अवसर देने और उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने की है. ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल का.

मरुधरा नारी सशक्तिकरण संगठन (मनसा) जयपुर महानगर की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी को संबोधित करते हुए रामलाल ने ये बात कही. साथ ही कहा कि ईश्वर ने नारी को विशेष गुणों से संपन्न बनाया है. नारी जिस कार्य को संभालती है, उसे गंभीरता, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ पूरा करती है, जिससे उस कार्य की सफलता की संभावना अधिक होती है.

उपेक्षा से शुरू होकर संघ को आज सबका मिल रहा सहयोग : उन्होंने कहा कि संघ प्रेरित कार्यों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. संघ की सौ वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ये संगठन उपेक्षा से शुरू होकर आज समाज के सभी वर्गों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है. स्वयंसेवकों ने कठिन परिस्थितियों, प्रतिबंधों और यातनाओं के बावजूद संगठन को आगे बढ़ाया है. संघ में जाति, भाषा, प्रांत या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है.

वहीं, रामलाल ने देशभक्ति को विकास का मूल आधार बताते हुए कहा कि दुनिया में वही देश प्रगति करते हैं, जिनके नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं. संघ अपने कार्यकर्ताओं में देशभक्ति, समाजसेवा और अनुशासन जैसे गुणों का विकास करता है.

पढ़ें : राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल, मरुधरा नारी संगठन के विरोध में NSUI का प्रोटेस्ट, कई छात्रों को हिरासत में लिया

भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित : उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा रहा है. इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मातृशक्ति की है. उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे परिवार में जल संरक्षण, पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्त जीवन और सप्ताह में एक दिन मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहकर परिवार के साथ समय बिताने जैसी आदतों को बढ़ावा दें. उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक मूल्य पर आधारित बताते हुए अपनी भाषा, पारंपरिक भोजन और देश के भीतर पर्यटन को प्रोत्साहित करने की भी अपील की.

वहीं, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डूंकवाल ने कहा कि वीरमाता जीजाबाई से प्रेरणा लेकर मातृशक्ति को अपने गौरव और शक्ति का पुनः बोध कराना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि संगठित और जागरूक मातृशक्ति ही समाज के समग्र विकास का आधार बन सकती है. जबकि मरुधरा नारी सशक्तिकरण संगठन राजस्थान की अध्यक्ष डॉ. सुनीता अग्रवाल ने बताया कि समाज की प्रतिष्ठित और प्रभावशाली महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर संगठित, समर्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस अवसर पर संघ के क्षेत्र संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल साहित्य संघ की कई वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इससे पहले इस महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के विरोध में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में प्रोटेस्ट किया था. इस विरोध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर करीब 25 छात्रों को हिरासत में लिया था.

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