मरु महोत्सव 2026 का जैसलमेर में आगाज, गड़ीसर सरोवर से निकली भव्य शोभायात्रा
जैसलमेर में विश्वविख्यात मरू महोत्सव-2026 भव्य शुभारंभ हो गया.
Published : January 30, 2026 at 10:41 AM IST
जैसलमेर: विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल के तहत स्वर्णनगरी जैसलमेर में आज भव्य और रंगारंग शोभायात्रा का आयोजन किया गया. ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से शुरू हुई इस शोभायात्रा ने शहर को लोक संस्कृति के जीवंत रंगों से सजा दिया. सुबह से ही गड़ीसर और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक शोभायात्रा को देखने के लिए मौजूद रहे.
विधायक छोटूसिंह भाटी ने दिखाई हरी झंडी : शोभायात्रा को जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पर्यटन विभाग के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. हरी झंडी दिखाते ही लोक वाद्यों की गूंज के साथ शोभायात्रा आगे बढ़ी और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया. शोभायात्रा के मार्ग में व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया. घरों और दुकानों के बाहर खड़े लोगों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया.
लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां : शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकारों ने कालबेलिया, घूमर, तेरहताली सहित विभिन्न लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं. लोक वाद्यों की लयबद्ध धुनों पर थिरकते कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया. शोभायात्रा में बीएसएफ की कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रही. ऊंटों पर सवार बैंड की अनुशासित और शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. देशी-विदेशी पर्यटकों ने इस अनूठे दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया. शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद पूनमसिंह स्टेडियम की ओर अग्रसर हुई. पूरे मार्ग पर उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक गौरव का वातावरण बना रहा. भव्य शोभायात्रा ने मरु महोत्सव की शुरुआत को यादगार बनाते हुए स्वर्णनगरी की समृद्ध लोक परंपराओं का भव्य संदेश दुनिया तक पहुंचा.