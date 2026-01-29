परमाणु नगरी पोकरण में धूमधाम से शुरू हुआ मरू महोत्सव, मनीष और वर्षा बने स्टार
पोकरण में 'मरू महोत्सव 2026' का भव्य आगाज हुआ. मनीष कुमार सैन मिस्टर पोकरण 2026 और वर्षा भाटी मिस पोकरण 2026 चुनी गईं.
January 29, 2026
जैसलमेर: परमाणु नगरी पोकरण में विश्वविख्यात 'मरू महोत्सव-2026' का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसने मरुभूमि को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया. चार दिवसीय इस सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत जिला कलक्टर प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों द्वारा पारंपरिक पूजा-आरती से हुई. मुख्य आकर्षण मिस्टर एवं मिस पोकरण 2026 की प्रतियोगिता रही, जिसमें मनीष कुमार सैन और वर्षा भाटी विजेता घोषित हुए. घूमर, गैर, भवाई जैसे लोक नृत्यों और मटकी दौड़ जैसे ग्रामीण खेलों ने उत्सव को जीवंत बना दिया. बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया.
कार्यक्रम में तगाराम एंड पार्टी द्वारा गैर सफेद आंगी, रेंवताराम भील का रोमांचक भवाई नृत्य एवं अणदाराम समदड़ी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत गैर लाल नृत्य ने जमकर तालियां बटोरीं. विद्यालयी छात्र-छात्राओं की मनोहारी प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में पोकरण के मनीष कुमार सैन को मिस्टर पोकरण 2026 एवं लौहारकी की वर्षा भाटी को मिस पोकरण 2026 का खिताब प्रदान किया गया.
ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में मटकी दौड़ में सुनीता राठौड़ प्रथम, शांति द्वितीय एवं सुमन तृतीय स्थान पर रहीं. साफा बांधो प्रतियोगिता में भौम सिंह प्रथम, कर्ण सिंह एवं भवानी सिंह द्वितीय तथा रघुनाथ सिंह तृतीय स्थान पर रहे. रस्साकशी में पुरुष वर्ग में महादेव क्लब एवं महिला वर्ग में पीएल जिम विजेता रहे. अतिथियों द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.
कार्यक्रम का संचालन राजेश उज्जवल द्वारा किया गया. आयोजन को सफल बनाने में यशवीर सिंह, घनश्याम माली एवं महेंद्र रतनू का महत्वपूर्ण योगदान रहा. पोकरण व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, महिलाओं एवं पर्यटकों की मौजूदगी में आयोजन ऐतिहासिक बन गया.