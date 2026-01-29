ETV Bharat / state

परमाणु नगरी पोकरण में धूमधाम से शुरू हुआ मरू महोत्सव, मनीष और वर्षा बने स्टार

जैसलमेर: परमाणु नगरी पोकरण में विश्वविख्यात 'मरू महोत्सव-2026' का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसने मरुभूमि को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया. चार दिवसीय इस सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत जिला कलक्टर प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों द्वारा पारंपरिक पूजा-आरती से हुई. मुख्य आकर्षण मिस्टर एवं मिस पोकरण 2026 की प्रतियोगिता रही, जिसमें मनीष कुमार सैन और वर्षा भाटी विजेता घोषित हुए. घूमर, गैर, भवाई जैसे लोक नृत्यों और मटकी दौड़ जैसे ग्रामीण खेलों ने उत्सव को जीवंत बना दिया. बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया.

कार्यक्रम में तगाराम एंड पार्टी द्वारा गैर सफेद आंगी, रेंवताराम भील का रोमांचक भवाई नृत्य एवं अणदाराम समदड़ी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत गैर लाल नृत्य ने जमकर तालियां बटोरीं. विद्यालयी छात्र-छात्राओं की मनोहारी प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में पोकरण के मनीष कुमार सैन को मिस्टर पोकरण 2026 एवं लौहारकी की वर्षा भाटी को मिस पोकरण 2026 का खिताब प्रदान किया गया.

