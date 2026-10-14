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अंबाला में एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक बनकर तैयार, जानें इसकी खासियत, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Martyrs Memorial Ambala ( Haryana Government )

चंडीगढ़: आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक अंबाला में बनकर तैयार हो गया है. कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं. हालांकि पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर अभी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि पीएम नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हरियाणा आ सकते हैं. कैबिनेट मंत्री अनिल विज के मुताबिक अंबाला छावनी में 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक एशिया में सबसे बड़ा है. ये स्मारक उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

1857 क्रांति के इतिहास पर आधारित: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया ये स्मारक अंबाला या हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय स्मारक है, जो 1857 की क्रांति के उन वीरों के बलिदान को समर्पित है, जिन्हें इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया. विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिस भी व्यक्ति ने अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, वे उन सभी वीरों को नमन करते हैं. उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दुनिया के बड़े हिस्से तक था, लेकिन भारत के किसानों, जवानों, महिलाओं और बच्चों सहित असंख्य देशवासियों ने स्वतंत्रता के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी. इन सभी के योगदान को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है.

कैबिनेट अनिल विज ने शरीद स्मारक की विशेषताओं को बताया (ETV Bharat) वीरों के बलिदान की मिलेगी जानकारी: विज ने कहा कि वर्ष 1857 में देशभर में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र संघर्ष हुआ था. इसके बावजूद इस संघर्ष में शामिल अनेक वीरों की गाथाएं और उनके बलिदान लंबे समय तक लोगों के सामने नहीं आ सके. उन्होंने कहा कि उस दौर में अंग्रेजी शासन ने अनेक भारतीय वीरों को पेड़ों से बांधकर गोलियां मारीं, लेकिन उन्हें वह श्रद्धांजलि और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे. इन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को उचित पहचान दिलाने के उद्देश्य से शहीद स्मारक की स्थापना का विचार सामने आया. 1857 के संघर्ष का शुरुआती घटनाक्रम: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष इस विषय से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए और अंबाला छावनी में शहीद स्मारक स्थापित करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि अंबाला में 1857 के संघर्ष के शुरुआती घटनाक्रम को सामने लाना आवश्यक था, ताकि इस ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके. इतिहासकारों की समिति गठित: विज ने कहा कि स्मारक की ऐतिहासिक सामग्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए देश के पांच प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक समिति गठित की गई. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुरातत्व संबंधी संस्थानों, लंदन की लाइब्रेरी और लाहौर से भी ऐतिहासिक दस्तावेज मंगवाए गए हैं. इन दस्तावेजों और शोध के आधार पर स्मारक में तथ्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है. शहीद स्मारक में क्या होगा खास? (ETV Bharat) मेरठ से पहले अंबाला में हुआ था विद्रोह? उन्होंने 1857 की क्रांति से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अंबाला में 10 मई, 1857 को मेरठ में हुए विद्रोह से लगभग नौ घंटे पहले संघर्ष शुरू होने का उल्लेख मिलता है. उन्होंने 60वीं और 5वीं नेटिव इन्फैंट्री के जवानों की गतिविधियों तथा अंग्रेज अधिकारियों के तत्कालीन सरकारी दस्तावेजों में दर्ज विवरणों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1923-24 के गजेटियर सहित विभिन्न अभिलेखों का अध्ययन कर उस समय की घटनाओं, सैनिकों के विद्रोह और अंग्रेजी शासन की कार्रवाई से संबंधित तथ्यों को सामने लाया गया है.