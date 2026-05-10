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मेरठ का वो 'गुमनाम नायक'; जिसने मंगल पांडे के हाथों में थमाई थी क्रांति की मशाल

मेरठ : मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी का वो मुहाना है जहां से फिरंगियों के अंत की पटकथा लिखी गई थी. हम अक्सर 10 मई 1857 का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस महाविस्फोट के पीछे की असली चिंगारी किसने सुलगाई थी? आज ईटीवी भारत की 'विशेष खबर' में हम बात कर रहे हैं उस महानायक वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि की, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में ओझल सा हो गया है.

महानायक वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि की याद में कार्यक्रम. (Video Credit : ETV Bharat)

क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असली नायक वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि और तमाम अमर शहीदों की याद में मशालें रौशन कीं. शहीद स्मारक पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के लोग जुटे और गौरवशाली इतिहास की चर्चा हुई.

कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश टांक ने की. मंच का संचालन प्रदेश अध्यक्ष लोकेश टंडन और प्रदेश कोषाध्यक्ष रविन्द्र वैद ने संयुक्त रूप से किया. वक्ताओं ने याद दिलाया कि ब्रिटिश फौज की मैग्जीन फैक्ट्री में कार्यरत हवलदार मातादीन वाल्मीकि ही वो शख्स थे, जिन्होंने सबसे पहले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का खुलासा किया था. उन्होंने ही स्वाभिमान की वो अलख जगाई, जिसने मंगल पांडे जैसे वीरों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया.

