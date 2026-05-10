मेरठ का वो 'गुमनाम नायक'; जिसने मंगल पांडे के हाथों में थमाई थी क्रांति की मशाल
वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि को 1857 का असली सूत्रधार माना जाता है. ईटीवी भारत में पढ़िए महान क्रांतिकारी की शौर्य गाथा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 11:45 AM IST
मेरठ : मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी का वो मुहाना है जहां से फिरंगियों के अंत की पटकथा लिखी गई थी. हम अक्सर 10 मई 1857 का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस महाविस्फोट के पीछे की असली चिंगारी किसने सुलगाई थी? आज ईटीवी भारत की 'विशेष खबर' में हम बात कर रहे हैं उस महानायक वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि की, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में ओझल सा हो गया है.
क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असली नायक वीर हवलदार मातादीन वाल्मीकि और तमाम अमर शहीदों की याद में मशालें रौशन कीं. शहीद स्मारक पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के लोग जुटे और गौरवशाली इतिहास की चर्चा हुई.
कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश टांक ने की. मंच का संचालन प्रदेश अध्यक्ष लोकेश टंडन और प्रदेश कोषाध्यक्ष रविन्द्र वैद ने संयुक्त रूप से किया. वक्ताओं ने याद दिलाया कि ब्रिटिश फौज की मैग्जीन फैक्ट्री में कार्यरत हवलदार मातादीन वाल्मीकि ही वो शख्स थे, जिन्होंने सबसे पहले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का खुलासा किया था. उन्होंने ही स्वाभिमान की वो अलख जगाई, जिसने मंगल पांडे जैसे वीरों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया.
वक्ताओं ने कहा कि वीर मातादीन वाल्मीकि केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक हैं. यह मेरठ की इस पावन धरती का सौभाग्य है कि यहां मातादीन जैसे महानायक ने जन्म लिया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं. विचार गोष्ठी में गहरा रोष भी दिखा कि इतिहास में मातादीन वाल्मीकि को वो स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे.
भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को पुनर्जीवित करना है. आने वाली पीढ़ी को मेरठ के असली नायकों से परिचित कराना होगा. जिससे हमारे नौजवानों को पता चल सके कि हमारे वीर सपूतों ने क्रांति के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं. भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश टंडन ने बताया कि मातादीन वाल्मीकि जैसे वीर सपूतों का बलिदान ही हमारी आजादी की नींव है. यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके गौरव को पुनः स्थापित करें और समाज को उनके संघर्ष से प्रेरित करें.
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