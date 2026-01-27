ETV Bharat / state

शहीद दिवस : महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से नाता, गोली लगने के समय मौके पर थे छत्तीसगढ़ के पत्रकार

छत्तीसगढ़ से गांधी जी की अमिट यादें जुड़ी हुई हैं. महात्मा गांधी अपने जीवनकाल में दो बार छत्तीसगढ़ आएं.

Martyrs Day
महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से नाता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 6:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता है. 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इतिहासकारों की माने तो जिस समय महात्मा गांधी को गोली मारी गई,उस वक्त तत्कालीन सेंट्रल प्रॉविंस एंड बरार (मौजूदा छत्तीसगढ़) के युवा पत्रकार भी मौके पर मौजूद थे.

30 जनवरी को मारी गई थी गोली

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई थी. उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. 30 जनवरी के दिन 2 का मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाती है. महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा प्रेम सद्भाव का जो संदेश दिया था.

Martyrs Day
महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से था गहरा नाता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार भी थे मौजूद

जिस समय महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी. उस समय छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार चंदूलाल चंद्राकार मौजूद थे. गांधी जी की गोली लगने के बाद उन्हें अपने हाथों से सहारा देने का प्रयास किया था. गांधी जी के कपड़े खून से सने थे. गांधी जी के निधन का प्रभाव पूरे देश में पड़ा था. रायपुर के रहने वाले छात्र महादेव प्रसाद पाण्डेय बनारस में पढ़ाई कर रहे थे. गांधी जी के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिल्ली रवाना हुए थे. गांधी जी के अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुए थे."

महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से नाता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से गहरा लगाव था. महात्मा गांधी दो बार छत्तीसगढ़ आए थे. पहले 1920 और दूसरा 1933 में आए थे. उस दौरान कंडेल नहर सत्याग्रह की घटना धमतरी के पास हुई थी. महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ 20 दिसंबर 1920 को आए थे और 2 दिनों तक रायपुर में रुके थे. इस दौरान उन्होंने रायपुर और धमतरी का दौरा किया था. उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों पर नहर कर लगाया गया था, जिसे गांधी जी ने समाप्त करवाया था. ऐसे में कहा जा सकता है कि उस समय गांधी युग की शुरुआत और गांव-गांंव में गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ था- रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

इतिहासकार के मुताबिक महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 को दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे. इस दौरान वे रायपुर में एक सप्ताह तक रुके थे. बुढ़ापारा के पंडित रविशंकर शुक्ल भवन में ठहरे हुए थे. बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर के साथ ही आसपास के क्षेत्र में दौरा किए थे. महात्मा गांधी ने अपनी अविस्मरणीय छाप छत्तीसगढ़ के लोगों पर छोड़ी थी. युवा पीढ़ी गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थी. 1933 में जब गांधी जी दूसरी बार आए थे. तब रायपुर के जैतूसाव मठ में छुआछूत जैसी समस्या से लोगों को निजात दिलाई थी. अस्पृश्यता निवारण को लेकर उन्होंने काम किया था.





महात्मा गांधी ने छुआछूत और अस्पृश्यता निवारण पर दिया था जोर

आपको बता दें कि पहले छुआछूत जैसी परंपरा के कारण लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसे प्रवेश दिलाने का काम भी महात्मा गांधी ने किया था. छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मंदिर प्रवेश लोगों को राजिम में करवाया था. पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है. उन्होंने गांधी जी के विचार उनके आदर्श और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम किया था. महात्मा गांधी का निधन एक युगांतकारी घटना थी. पूरे विश्व में शोक की लहर फैल गई थी. गांधी जी के विचारों का व्यवहारों का सिद्धांतों का आदर्श का और गांधी जी की प्रेम का युवा पीढ़ी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था.



बैंककर्मियों की हड़ताल,पांच दिवस काम की मांग,केंद्र पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप


कर्रेगुट्टा हिल्स आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों की स्थिति सामान्य- सुंदरराज पी

28 जनवरी को उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान


TAGGED:

MAHATMA GANDHI DEEP CONNECTION
CHHATTISGARH JOURNALISTS
महात्मा गांधी
शहीद दिवस
MARTYRS DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.