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सगाई में पहुंचे लोग जब संजय गढ़पाले के अंतिम संस्कार में पहुंचे तो खून के आंसू रोने लगे

15 अप्रैल को संजय की सगाई हुई. घर में शादी की तैयारियों की बातें होती थी. लेकिन 2 मई को उसकी मौत की खबर मिली.

SANJAY GARHPALE
सगाई के बाद जवान शहीद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 10:52 AM IST

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कांकेर: जिस तिरंगे में संजय लिपटा हुआ था वह जब उसके पिता को सौंपा गया तो उसे वे अपने सीने से लगाकर रोने लगे, मानो अपने जिगर के टुकड़े को वे सीने से लगाए हुए है. इधर जवान बेटे का शव देखकर बेहाल हुई मां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी.

नक्सलवाद खात्मे के बाद iED विस्फोट में जवान शहीद

शनिवार को कांकेर ब्लास्ट में शहीद हुए बस्तर फाइटर्स के जवान संजय गढ़पाले को रविवार सुबह नारायणपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद पार्थिव शरीर गृह ग्राम कांकेर के हाराडुला भेजा गया. तिरंगे में लिपटे संजय को जैसे ही परिवार और गांव वालों ने देखा तो वे अपनी छाती पीटने लगे. पिता, मां, परिवार, और गांव वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया. कई गांवों के लोग संजय की आखिरी झलक पाने के लिए हाराडुला पहुंचे. जहां हर किसी की आंखों में आंसू नजर आए. लोग फफक फफक कर रोने लगे. भारी मन से संजय को अंतिम विदाई दी गई.

कांकेर ब्लास्ट में शहीद जवान का अंतिम संस्कार (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 दिन पहले हुई थी सगाई, जनवरी में होनी थी शादी

शहीद जवान के पिता सूरज गढ़पाले ने बताया कि 2 मई शाम 4 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद से ही परिवार का बुरा हाल है. पिता ने बताया कि बीते 15 अप्रैल को शहीद जवान की सगाई हुई थी, और जनवरी 2027 में शादी होनी थी. घर में अक्सर शादी की तैयारियों को लेकर बातें होती थी. लेकिन संजय उससे पहले ही मंगेतर के साथ पूरे परिवार को छोड़कर चला गया.

देशसेवा के जज्बे ने बस्तर को नक्सलमुक्त करने में निभाई अहम भूमिका

पिता ने बताया कि संजय बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देखता था. जिसके लिए वो काफी तैयारी करता था. छात्र जीवन में उसने NCC भी ज्वाइन किया था. आर्मी ने नहीं होने के बाद देशसेवा केलिए बस्तर फाइटर्स ज्वाइन किया.

JAWAN SHAHID CHHATTISGARH
कांकेर ब्लास्ट में आरक्षक संजय हुआ शहीद (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांकेर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद

2 मई को नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर इलाके छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के कोरोसकोड़ा में एरिया डोमिनेशन के दौरान नक्सलियों के प्लांटेड आईईडी में विस्फोट हो गया. इस घटना में 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई. एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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