स्वतंत्रता दिवस पर शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र', STF के 7 जांबाजों को वीरता पदक
गृह मंत्रालय का 17 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, देखें पूरी लिस्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:45 AM IST
लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के जांबाज पुलिसकर्मियों के साहस और सेवा को अलग-अलग पदकों और सम्मान से नवाजा गया है. इनमें सबसे प्रमुख नाम एसटीएफ मेरठ यूनिट के इंस्पेक्टर स्वर्गीय सुनील कुमार का है. शामली के झिंझाना में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है. वहीं एसटीएफ के 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक के लिए चुना गया है. इसके अलावा राष्ट्रपति का एक सराहनीय सेवा पुलिस पदक, गृह मंत्रालय का 17 अति उत्कृष्ट सेवा पदक और शौर्य- सेवा अभिलेख के आधार पर कई अन्य सम्मान भी एसटीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिले हैं.
बहादुरी की कहानी: 20 जनवरी 2025 को इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ मेरठ की टीम शामली के थाना झिंझाना इलाके में एक कुख्यात अपराधी के बारे में जानकारी जुटा रही थी. इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक लाख रुपये का इनामी बदमाश और मुकीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य सफेद रंग की ब्रेजा कार से हरियाणा के चौसाना से बिडौली होते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है. सूचना मिलने के बाद सुनील कुमार अपनी टीम के साथ बिडौली-चौसाना चौराहे के पास पहुंच गए. रात करीब 11 बजे हरियाणा की तरफ से सफेद ब्रेजा कार आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज रफ्तार से चौसाना की तरफ भागने लगे. एसटीएफ ने उनका पीछा शुरू कर दिया.
जान की नहीं की परवाह: एसटीएफ टीम जब बदमाशों के करीब पहुंची तो उन्होंने उदयपुर ईंट भट्ठे से कुछ आगे अपनी कार रोक दी. पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इंस्पेक्टर सुनील कुमार अपनी टीम के साथ बदमाशों के करीब पहुंचे. फायरिंग के बीच भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जारी रखी. एसटीएफ की ओर से भी नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई. फायरिंग रुकने के बाद टीम ने ब्रेजा कार की तलाशी ली. कार के अंदर तीन घायल बदमाश मिले. उनकी पहचान अर्शद, मंजित उर्फ ढिल्ला उर्फ जुबेर और मनवीर के रूप में हुई. अर्शद एक लाख रुपये का इनामी था. एक अन्य बदमाश कार से निकलकर भाग गया था, जिसे कुछ दूरी पर घायल हालत में पाया गया. उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की मौत हो गई.
बदमाशों की गोली से गंभीर घायल हुए थे सुनील: मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान 22 जनवरी 2025 को इंस्पेक्टर सुनील कुमार की मौत हो गई. टीम का नेतृत्व करते हुए बदमाशों से मुकाबला करने वाले सुनील कुमार की इसी बहादुरी और शहादत को अब देश ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है.
17 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक: एसटीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को सिर्फ मुठभेड़ में बहादुरी के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर सेवा के लिए भी सम्मान मिला है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए 17 पुलिसकर्मियों के नाम घोषित किए गए हैं. इस सूची में कई अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. सूची में चालक और पीएसी कर्मियों के नाम भी दर्ज हैं.
- एसटीएफ मुख्यालय के निरीक्षक लिपिक राकेश कुमार दीक्षित
- निरीक्षक गोपनीय राम बहादुर सिंह
- उपनिरीक्षक लिपिक रामराज सिंह
- उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्रा
- राजेश कुमार सिंह
- राजकुमार सिंह
- अशोक कुमार गुप्ता
- आलोक सिंह
- चंद्रप्रकाश मिश्रा
शौर्य और सेवा के लिए भी सम्मान: शौर्य के आधार पर एक उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिह्न और तीन सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न दिए गए हैं. वहीं सेवा अभिलेख के आधार पर तीन उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिह्न और दो सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न दिए गए हैं. इसके अलावा शौर्य के आधार पर पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिह्न-स्वर्ण के पांच और प्रशंसा चिह्न-रजत के 17 सम्मान दिए गए हैं. सेवा अभिलेख के आधार पर भी दो रजत प्रशंसा चिह्न घोषित किए गए हैं. इन सम्मानित पुलिसकर्मियों में एसटीएफ मुख्यालय के साथ मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी और बरेली यूनिट में तैनात अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं.
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