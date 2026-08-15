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स्वतंत्रता दिवस पर शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र', STF के 7 जांबाजों को वीरता पदक

लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के जांबाज पुलिसकर्मियों के साहस और सेवा को अलग-अलग पदकों और सम्मान से नवाजा गया है. इनमें सबसे प्रमुख नाम एसटीएफ मेरठ यूनिट के इंस्पेक्टर स्वर्गीय सुनील कुमार का है. शामली के झिंझाना में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है. वहीं एसटीएफ के 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक के लिए चुना गया है. इसके अलावा राष्ट्रपति का एक सराहनीय सेवा पुलिस पदक, गृह मंत्रालय का 17 अति उत्कृष्ट सेवा पदक और शौर्य- सेवा अभिलेख के आधार पर कई अन्य सम्मान भी एसटीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिले हैं.

बहादुरी की कहानी: 20 जनवरी 2025 को इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ मेरठ की टीम शामली के थाना झिंझाना इलाके में एक कुख्यात अपराधी के बारे में जानकारी जुटा रही थी. इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक लाख रुपये का इनामी बदमाश और मुकीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य सफेद रंग की ब्रेजा कार से हरियाणा के चौसाना से बिडौली होते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है. सूचना मिलने के बाद सुनील कुमार अपनी टीम के साथ बिडौली-चौसाना चौराहे के पास पहुंच गए. रात करीब 11 बजे हरियाणा की तरफ से सफेद ब्रेजा कार आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज रफ्तार से चौसाना की तरफ भागने लगे. एसटीएफ ने उनका पीछा शुरू कर दिया.

शामली की मुठभेड़ में शहादत देने वाले इंस्पेक्टर सुनील को कीर्ति चक्र (Photo Credit: ETV Bharat)





जान की नहीं की परवाह: एसटीएफ टीम जब बदमाशों के करीब पहुंची तो उन्होंने उदयपुर ईंट भट्ठे से कुछ आगे अपनी कार रोक दी. पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इंस्पेक्टर सुनील कुमार अपनी टीम के साथ बदमाशों के करीब पहुंचे. फायरिंग के बीच भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जारी रखी. एसटीएफ की ओर से भी नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई. फायरिंग रुकने के बाद टीम ने ब्रेजा कार की तलाशी ली. कार के अंदर तीन घायल बदमाश मिले. उनकी पहचान अर्शद, मंजित उर्फ ढिल्ला उर्फ जुबेर और मनवीर के रूप में हुई. अर्शद एक लाख रुपये का इनामी था. एक अन्य बदमाश कार से निकलकर भाग गया था, जिसे कुछ दूरी पर घायल हालत में पाया गया. उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की मौत हो गई.

