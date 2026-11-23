शहीद सैनिक मनीष बालियान का शामली में अंतिम संस्कार; हजारों ने दी नम आंखों से विदाई
हरियाणा के हिसार में ट्रेनिंग कर रहे यूपी के दो जवान शहीद हुए हैं. इनमें शामली के मनीष बालियान भी थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:21 PM IST
शामली: हरियाणा के हिसार में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए शामली के जवान मनीष बालियान का अंतिम संस्कार किया गया. आर्मी प्रोटोकॉल के साथ मनीष बालियान पंचतत्व में विलीन हुए. इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने वालों की भीड़ उमड़ी. लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदा किया.
इससे पहले मनीष का शव उनके पैतृक गांव भाजू पहुंचा. जहां पर गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार किया गया है. जब मनीष का अंतिम संस्कार किया गया, तब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे.
परिवार के इकलौते बेटे थे मनीष: परिजनों ने बताया कि मनीष परिवार में इकलौता बेटे थे. उनकी तीन बहने हैं. इनमें से दो की शादी हो गई है. मनीष के पिता भी सूबेदार रह चुके हैं. आर्मी में बेटे की भर्ती के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था.
लगभग डेढ़ वर्ष पहले मनीष की शादी मिनाक्षी से हुई थी. मनीष के चचेरे भाई हवलदार का कहना है कि हमारा भाई बहुत ही होनहार था. उसे हमने बड़े ही प्यार से पाला था. 2019 में वह आर्मी में भर्ती हुआ था. उसके इस तरह जाने से पूरा परिवार सदमे में है.
हरियाणा में ट्रेनिंग के दौरान हादसा: हरियाणा के हिसार में ट्रेनिंग कर रहे यूपी के दो जवान शहीद हुए हैं. यह दोनों जवान ट्रेनिंग के दौरान युद्धपोत की चपेट में आने से शहीद हुए हैं. जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहां 32 युद्धपोत का इस्तेमाल किया जा रहा था.
हादसे में जनपद शामली के गांव भाजू निवासी मनीष बालियान और बदायूं जिले के रहने वाले अंकुश शहीद हुए हैं. घायल होने के बाद दोनों को इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया.
परिवार को 21 नवंबर को सूचना मिली थी कि उनका बेटा मनीष ट्रेनिंग क दौरान युद्धपोत की चपेट में आने से घायल हो गया है. परिवार के लोग मनीष के पास अस्पताल पहुंचे. लेकिन तब तक मनीष जिंदगी की जंग हार चुके थे.
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