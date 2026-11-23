ETV Bharat / state

शहीद सैनिक मनीष बालियान का शामली में अंतिम संस्कार; हजारों ने दी नम आंखों से विदाई

शहीद सैनिक मनीष बालियान का शामली में अंतिम संस्कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: हरियाणा के हिसार में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए शामली के जवान मनीष बालियान का अंतिम संस्कार किया गया. आर्मी प्रोटोकॉल के साथ मनीष बालियान पंचतत्व में विलीन हुए. इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने वालों की भीड़ उमड़ी. लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदा किया.

इससे पहले मनीष का शव उनके पैतृक गांव भाजू पहुंचा. जहां पर गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार किया गया है. जब मनीष का अंतिम संस्कार किया गया, तब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे.