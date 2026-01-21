ETV Bharat / state

22 जनवरी को मनाया जाएगा बलिदान दिवस, यहां दी गई थी 17 क्रांतिकारियों को फंसी

इस घटना के बाद अंग्रेज बौखलाहट में 22 जनवरी 1858 को 17 क्रांतिकारियों को रायपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी. ताकि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठा सके. क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के बाद सेंट्रल जेल में बंद दूसरे क्रांतिकारी और सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने उस दिन खाना नहीं खाया और उपवास रखकर शहीद हुए क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी थी.

रायपुर: 18 जनवरी 1858 को राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड जो पहले फौजी छावनी हुआ करती थी. वहां पर लगभग 6 घंटे तक क्रांति हुई थी. इस क्रांति के बाद क्रांतिकारी हनुमान सिंह राजपूत ने ठाना था कि इसका बदला जरूर लेंगे. उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से प्रहार करके सिडवेल नामक अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था.

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "10 दिसंबर 1857 को सोना खान के जमीदार क्रांतिवीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी थी. इस समय वहां उपस्थित हनुमान सिंह राजपूत और अन्य सैनिकों ने संकल्प लिया था, की अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे. 18 जनवरी 1858 को इन लोगों ने रायपुर के फौजी छावनी जो वर्तमान में रायपुर का पुलिस ग्राउंड है. वहां पर क्रांति हुई थी. जो लगभग 6 घंटे तक चली थी. इसके बाद हनुमान सिंह राजपूत ने सिडवेल नामक अंग्रेज अधिकारी को अपनी तलवार से वार करके हत्या कर दी."

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र आगे बताते हैं कि "इसके बाद अंग्रेजों ने इनके 17 साथियों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद हनुमान सिंह राजपूत अंग्रेजों के हाथ नहीं आए. हनुमान सिंह राजपूत पर 500 रुपए का इनाम भी रखा गया था. जिन 17 साथियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 22 जनवरी 1858 को सैनिक और जनता के सामने फांसी दी गई. देवीदीन मुल्लू अब्दुल हयात इनात खान जैसे 17 साथियों ने हंसते-हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. देश की वेदी पर अपनी बलि दे दी. इस वजह से छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तारीख को याद रखा जाता है."





महाकौशल इतिहास परिषद करता है आयोजन

22 जनवरी 1858 को महाकौशल इतिहास परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ इतिहास बलिदान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष का आयोजन किया जाता है. अंग्रेजों ने 17 क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी इसलिए दी थी कि लोगों में इस बात का डर रहे, कि अगर भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे तो उनको इस तरह का दंड मिल सकता है. उसके पश्चात इन 17 क्रांतिकारीयो की संपत्ति को जप्त कर लिया गया. परिवारवालों को परेशान किया गया. इनके वकीलों को परेशान किया गया. इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की इस घटना का भारत के इतिहास के पन्नों पर बाद में यह रेखांकित हुआ है.

निश्चित रूप से इसमें अन्वेषण की आवश्यकता है. इन लोगों में से कौन-कौन कहां के थे हनुमान सिंह राजपूत के बारे में ऊंचाई के बारे में मिलता है. यह भी मिलता है कि राजकुमार कॉलेज में 18 जनवरी से 22 जनवरी 1858 के बीच में हनुमान सिंह राजपूत ने एक प्रयास किया था की रात में अंग्रेज अधिकारियों को मार डालने का, लेकिन चौकीदार की जगने की वजह से हनुमान सिंह राजपूत असफल हो गए. बाद में हनुमान सिंह राजपूत कहां गए किस जगह पर गए इसकी जानकारी किसी को नहीं है.





आजादी के इतिहास में छत्तीसगढ़ का योगदान

भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. रायपुर में 17 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. इसके अलावा बस्तर और दूसरे अंचलों में भी लोगों को फांसी दिए जाने की जानकारी मिलती है. इतिहास के पन्नों पर इनका योगदान सदैव युवा पीढ़ी के सामने अविस्मरणीय है. जो 17 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उसमें हिंदू मुसलमान अन्य सामान्य जाति वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे. क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

साथी कैदियों ने रखा था उपवास

ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन 17 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उस दिन रायपुर जेल में बंद दूसरे क्रांतिकारियों ने जेल में खाना तक नहीं खाया था. उस दिन उपवास रखा था. शहीद हुए क्रांतिकारी साथियों को उपवास रखकर श्रद्धांजलि दी गई थी. हिंदुस्तानी सैनिक और जेल के कर्मचारियों का यह उदाहरण देखने को मिलता कि वह भी कितने बड़े देशभक्त थे. जिन 17 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई. छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें पद की नियुक्ति हुई थी. कुछ लोग बाहर से स्थानांतरण में भी आए थे.

यह खोज का विषय है कि 17 क्रांतिकारी में छत्तीसगढ़ के कौन-कौन थे. जैसे हनुमान सिंह राजपूत थे, वह राजपूत के बैसवार परिवार के थे. जिसमें व्यापक खोज की आवश्यकता है. ताकि 17 शहीद हुए क्रांतिकारियों का अलग-अलग विस्तृत विवरण मिल सके. इतना निश्चित है कि इनके शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने परेशान करना बंद नहीं किया था और कोशिश की थी कि इस घटना के बाद इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़े. भविष्य में कोई भी आदमी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम ना कर सके. कोई भी व्यवहार इस प्रकार का ना कर सके. अन्यथा उनका भी अंजाम यही होगा. इसका दूसरा प्रभाव यह पड़ा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को छत्तीसगढ़ में इस घटना से प्रेरणा मिली और 1947 तक जागरूक रह करके अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया.





