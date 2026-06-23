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श्रद्धांजलि से रणनीति तक…राष्ट्रवाद के एजेंडे के सहारे वैचारिक जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा

अपने संबोधन में घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश के विभाजन को लेकर इतिहास में कई प्रश्न हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि विभाजन के दौर में ऐसे प्रस्ताव सामने आए थे जिनमें बंगाल और असम के हिस्सों को पाकिस्तान में शामिल करने की चर्चा थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में आवाज उठाई.

बूथ स्तर तक वैचारिक संवाद : राजनीतिक तौर पर देखें तो भाजपा ऐसे आयोजनों को केवल स्मृति दिवस नहीं, बल्कि विचार और संगठन के पुनर्संचार के अवसर के रूप में उपयोग करती दिखाई दे रही है. पार्टी की रणनीति बूथ स्तर तक वैचारिक संवाद को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाए रखने और आने वाले चुनावी अभियानों से पहले संगठन को ऊर्जा देने की मानी जा रही है.

जयपुर शहर भाजपा की ओर से मंगलवार को महावीर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मुख्य वक्ता रहे. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवाद, जनसंघ की वैचारिक विरासत और भाजपा की राजनीतिक दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान तिवाड़ी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत को लेकर कांग्रेस हमेशा से दुष्प्रचार करते रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके संदेश पद नहीं बल्कि षडयंत्र पूर्वक हत्या की गई थी.

जयपुर: राजस्थान में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे प्रदेशव्यापी वैचारिक अभियान और संगठन विस्तार की रणनीति से जोड़कर आगे बढ़ाया. प्रदेशभर में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारी अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया.

उन्होंने कहा कि बंगाल और पूर्वी भारत के कई हिस्सों की वर्तमान स्थिति को मुखर्जी के राजनीतिक हस्तक्षेप से जोड़कर देखा जाता है. तिवाड़ी ने यह भी कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों दूरदृष्टा नेता थे, जिन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को लेकर दीर्घकालिक सोच रखी. उन्होंने दावा किया कि मुखर्जी ने अपने इस्तीफे और राजनीतिक फैसलों के जरिए तत्कालीन नीतियों पर वैचारिक असहमति दर्ज कराई थी.

मुखर्जी को लेकर कांग्रेस ने फैलाया भ्रम : कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया गया कि उसने लंबे समय तक मुखर्जी के योगदान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया. तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा उन नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है जिन्होंने सत्ता से अधिक विचार और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी. उन्होंने डॉ. मुखर्जी की मृत्यु को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की और कहा कि इस विषय पर वर्षों से बहस और सवाल उठते रहे हैं.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का जो विचार जनसंघ के दौर में रखा गया था, भाजपा आज उसे अपने राजनीतिक एजेंडे और शासन मॉडल के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कांग्रेस वर्षों से भ्रम फैलाती रही कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, जबकि उनका आरोप है कि जम्मू जेल में उनकी हत्या कराई गई.

तिवाड़ी ने कहा कि मुखर्जी की माता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन उस पर विचार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि भाजपा बलिदान और विचार की राजनीति करने वाली पार्टी है. मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के राष्ट्रवाद के विचारों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है.

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राष्ट्रवाद के जरिए जमीन मजबूत : राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि भाजपा आने वाले समय में वैचारिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण अभियानों और स्मृति आयोजनों को संगठन विस्तार के साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकती है. पार्टी का फोकस केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि विचार आधारित राजनीतिक संवाद को भी सक्रिय बनाए रखने पर दिखाई दे रहा है.

राजस्थान में भी भाजपा लगातार संगठनात्मक सक्रियता, वैचारिक कार्यक्रमों और कार्यकर्ता संपर्क अभियानों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसे आयोजनों को उसी बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जहां राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विमर्श और संगठनात्मक मजबूती को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है.