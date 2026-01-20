ETV Bharat / state

बस्तर के पहले वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी, शहादत दिवस पर सोनपुर में आदम कद प्रतिमा का अनावरण

बस्तर के पहले वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की आदम कद प्रतिमा का अनावरण सोनपुर में शहादत दिवस के अवसर पर हुआ.

Unveiling of the statue of Bastar first brave martyr Gend Singh
बस्तर के पहले वीर शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर : परलकोट विद्रोह के जननायक, बस्तर के प्रथम शहीद एवं महान स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की 199वीं शहादत दिवस मनाया गया. इस अवसर पर 20 जनवरी को नारायणपुर जिले के सोनपुर गांव में हल्बा आदिवासी समाज ने एक विशाल एवं ऐतिहासिक सामाजिक सभा का आयोजन किया गया.

वीर शहीद गेंद सिंह की आदम कद प्रतिमा का अनावरण

हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इस बार वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की आदमकद प्रतिमा का विधिवत अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कार्यक्रम का शुभारंभ गांव में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना एवं देवी-देवताओं के विधिविधान पूजन से हुआ. इसके बाद मुख्य अतिथियों ने माता दंतेश्वरी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरु किया. वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथियों ने किया.

वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की प्रतिमा का अनावरण (ETV BHARAT)


हल्बा समाज की भव्य झांकी की भी प्रस्तुति

कार्यक्रम में हल्बा समाज की पारंपरिक लक्ष्मी जगार एवं पारंपरिक कृषि सामग्रियों की भव्य झांकी भी सजाई गई, जिसका अवलोकन कर मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने प्रशंसा की और इसे आदिवासी गौरव और आत्मनिर्भर संस्कृति का प्रतीक बताया. इस दौरान वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी के संघर्षमय जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया.

BRAVE MARTYR GEND SINGH BHAU
बस्तर के पहले वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पराधीन भारत के दौर में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध परलकोट विद्रोह का नेतृत्व कर गेंद सिंह भाऊ जी ने आदिवासी समाज को संगठित किया.अन्याय, शोषण एवं दमन के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया. इसी कारण उन्हें परलकोट विद्रोह का जननायक और बस्तर के पहले शहीद का गौरव प्राप्त है- नारायण मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष


युवाओं से समाज हित में कार्य करने की अपील

वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी के त्याग, साहस और समर्पण से प्रेरणा लेकर समाज, संस्कृति और देशहित में निरंतर कार्य करें.साथ ही समाज ने अपनी रीति-नीति, परंपरा, सांस्कृतिक पहचान और सभ्यता को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया.

GEND SINGH BHAU STATUE UNVEILED
कई गांवों से लोग हुए इकट्ठा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


199 वां शहादत दिवस

वीर शहीद गेंद सिंह भाऊ जी की 199वीं शहादत दिवस पर आयोजित यह विशाल सामाजिक सभा केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि आदिवासी गौरव, इतिहास और अस्मिता के संरक्षण का सशक्त संदेश बनकर उभरी. सोनपुर में प्रतिमा अनावरण के साथ हल्बा समाज ने यह स्पष्ट किया कि अपनी जड़ों, परंपराओं और वीर नायकों को स्मरण करते हुए ही सशक्त, संगठित और विकसित समाज का निर्माण संभव है.

BASTER FIRST MARTYR GEND SINGH
सोनपुर में आदम कद प्रतिमा का अनावरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इस अवसर पर वन विकास प्रबंधन समिति अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, बीजेपी जिला अध्यक्ष संध्या पवार, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बृजमोहन देवांगन, युवा भाजपा नेता जैकी कश्यप सहित बड़ी संख्या में हल्बा समाज के पदाधिकारी, वरिष्ठजन, युवा एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे.सभा स्थल पर हल्बा आदिवासी समाज की पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत समृद्धता की सजीव झलक देखने को मिली. समाज के लोगों ने आगमन करने वाले अतिथियों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पैर धुलाकर आत्मीय अभिनंदन किया.


संपादक की पसंद

