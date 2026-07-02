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शहीद परिवार की अनदेखी! ढाई साल बाद भी नहीं मिली स्मारक निर्माण की अनुदान राशि, पत्नी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप

martyr tejpal memorial grant amount pending ( ETV Bharat )