ETV Bharat / state

शहीद परिवार की अनदेखी! ढाई साल बाद भी नहीं मिली स्मारक निर्माण की अनुदान राशि, पत्नी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप

नूंह के संगेल गांव में शहीद लांस नायक तेजपाल के स्मारक निर्माण के लिए घोषित अनुदान राशि जारी नहीं हुई. पत्नी का अधिकारियों पर आरोप.

martyr tejpal memorial grant amount pending
martyr tejpal memorial grant amount pending (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: संगेल गांव में शहीद लांस नायक तेजपाल के स्मारक निर्माण के लिए घोषित अनुदान राशि जारी नहीं हुई है. जिससे खफा शहीद की पत्नी मीनू और ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी तथा परिवार के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. बता दें कि नायक तेजपाल 19 अगस्त 2023 को लेह-लद्दाख क्षेत्र में देश सेवा के दौरान शहीद हो गए थे.

शहीद स्मारक की अनुदान राशि का मामला: ग्रामीणों के अनुसार जब उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया था, तब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया था. उस समय गांव में शहीद स्मारक और प्रतिमा निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया था. प्रशासन के आश्वासन पर उन्होंने अपने स्तर पर लगभग पांच लाख रुपये खर्च कर स्मारक और प्रतिमा का निर्माण कराया. लंबा समय बीत जाने के बाद भी घोषित अनुदान राशि जारी नहीं की गई. शहीद परिवार को बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी.

शहीद परिवार की अनदेखी! ढाई साल बाद भी नहीं मिली स्मारक निर्माण की अनुदान राशि (ETV Bharat)

सीएम सैनी से मामले में हस्तक्षेप की मांग: भारतीय किसान संगठन के पूर्व महामंत्री महेंद्र पाल ने कहा कि "कुछ महीने पहले परिवार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुंचा था. जहां पहले सर्वे कराने का आश्वासन दिया गया और बाद में बताया गया कि संबंधित फाइल निरस्त कर दी गई है. हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले में हस्तक्षेप कर अनुदान राशि जारी कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं."

प्रशासन पर अनदेखी का आरोप: ग्रामीण राजकुमार ने आरोप लगाया कि शहीद परिवार को सम्मान मिलने के बजाय प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा का सामना करना पड़ा है. उनका कहना है कि संगेल गांव से बड़ी संख्या में युवा सेना में सेवा दे रहे हैं और गांव के कई जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं. ऐसे में शहीद परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अपमान पूरे गांव की भावनाओं को आहत करता है.

martyr netrapal memorial grant amount pending
19 अगस्त 2023 को लेह-लद्दाख क्षेत्र में शहीद हुए थे तेजपाल (ETV Bharat)

कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान शहीद की पत्नी से बदसलूकी? शहीद लांस नायक तेजपाल की पत्नी मीनू ने बताया कि "हाल ही में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मैं अपनी समस्या लेकर मंत्री विपुल गोयल से मिलने पहुंची थीं. अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मुझे मंत्री से मिलने नहीं दिया. पुलिस अधिकारियों ने मेरे साथ दुर्व्यवाहर भी किया."

मंत्री ने दिया राशि जारी करवाने का आश्वासन: मीनू ने बताया "जब मामला बढ़ा तो अधिकारियों ने मंत्री से मिलवाया. बाद में मंत्री विपुल गोयल ने मेरी बात सुनी, सम्मान दिया और मामले पर सकारात्मक आश्वासन भी दिया." मीनू ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें निजी स्तर पर तथा प्रशासनिक स्तर पर आर्थिक सहायता का भरोसा मिला है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए.

martyr netrapal memorial grant amount pending
परिवार और ग्रामीणों ने की स्मारक निर्माण की अनुदान राशि की मांग (ETV Bharat)

शहीद की पत्नी की प्रशासन और सरकार से उम्मीद: मीनू ने भावुक होते हुए कहा कि "गांव में स्थापित प्रतिमा मेरे लिए केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि शहीद पति की यादों का प्रतीक है. प्रशासन के आश्वासन पर ही परिवार ने अपनी जमा-पूंजी खर्च कर स्मारक का निर्माण कराया था, इसलिए अब वादा पूरा किया जाना चाहिए. जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कई बार अपमानित महसूस कराया. हालांकि मंत्री ने मेरी बात गंभीरता से सुनी और अपने निजी कोष से ₹50000 देने की घोषणा की. उन्होंने प्रशासन से भी राशि दिलाने का आश्वासन दिलाया.

स्मारक की अनुदान राशि जारी करने की मांग: ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि शहीद स्मारक के लिए घोषित अनुदान राशि तत्काल जारी की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने शहीद परिवार के साथ अनुचित व्यवहार किया है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर, यहां तक कि रक्षा मंत्री के समक्ष भी अपनी बात रखेंगे.

ये भी पढ़ें- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हीरो शहीद, चरखी दादरी के मनोहर सिंह फोगाट को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

ये भी पढ़ें- हांसी में शहीद के मां को थाने में पीटने का आरोप, जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं रिश्तेदार

TAGGED:

MARTYR TEJPAL NUH
SANGEL VILLAGE NUH
MARTYR MEMORIAL GRANT AMOUNT
शहीद स्मारक अनुदान राशि
MARTYR MEMORIAL GRANT PENDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.