जम्मू-कश्मीर में शहीद सुधीर नरवाल पंचत्व में विलीन, 7 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, यमुनानगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा शेरपुर गांवः तिरंगे में लिपटा हुआ जब सुधीर नरवाल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरा इलाका भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से गूंज उठा. हर आंख नम थी और हर दिल गर्व से भरा हुआ. वीर शहीद को अंतिम विदाई देते समय सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उनके 7 साल के बेटे आयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. मासूम आयांश की कांपती आंखें और चेहरे पर छाए दर्द ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया.

यमुनानगरः जम्मू कश्मीर के डोडा में बीते दिनों सड़क हादसे में यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के 30 वर्षीय सुधीर नरवाल भी शहीद हुए थे. शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में सुधीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. शहीद के 7 साल के बेटे आयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. सुधीर अपने पीछे मां, पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं.

22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुआ था हादसाः गौरतलब है कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था. इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे. हादसे में सुधीर नरवाल ने भी अपनी जान गंवा दी थी. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि सुधीर नरवाल के निधन से सिर्फ इस इलाके को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है. उन्होंने कहा कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है.

बेटे को नहीं पता उसके साथ क्या हो गयाः छछरौली के शेरपुर गांव में शुक्रवार की सुबह से हो रही बरसात में गांव के होनहार जवान सुधीर नरवाल के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा था. खराब मौसम के चलते शुक्रवार को शव पैतृक गांव नहीं पहुंच पाया. शनिवार की सुबह साढ़े 11 बजे सेना की गाड़ियां गांव में पहुंची. गांव में पहले से ही हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था. मौके पर पहुंचा हर शख्स नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई देना चाहता था. सुधीर की पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल था. 7 साल के मासूम आयांश को मालूम ना था कि उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया. जब अंतिम यात्रा शुरु हुई तो पत्नी रुबी मानने को तैयार नहीं थी और अंतिम यात्रा में साथ जाने की जिद करने लगी. परिजन और रिश्तेदार कुछ दूर तक उसे साथ लेकर जाने को तैयार हुए. लेकिन वो शमशान घाट के बाहर तक पहुंच गई जहां उसे अन्य महिलाओं ने संभाला. इसके बाद अंतिम विदाई की प्रक्रिया शुरु हुई. सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान देते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई.

बेटे के साथ चचेरे भाई ने निभाई अंतिम विदाई की रस्मेंः सुधीर नरवाल का बेटा 7 वर्ष का है जिसे कुछ पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है. इसी के चलते सुधीर के चचेरे भाई सुमित ने आयांश के साथ अंतिम विदाई की सभी रस्में निभाई. जब सेना के जवानों ने सलामी दी तो आयांश चौंक गया कि ये गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं. वो बार-बार परिजनों से यही पूछता रहा कि क्या हो रहा है. क्यों मुझे तिरंगा दिया गया है.

मौके कई प्रमुख लोग थे मौजूदः अंतिम संस्कार के दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बतरा, यमुनानगर के एडीसी, एसडीएम रोहित कुमार, बीडीपीओ कार्तिक चौहान, एएसपी अमरिंदर सिंह, डीएसपी हरविंदर सिंह सहित कई प्रमुख लोगों के अलावा शहीद के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग मौके पर मौजूद थे.

