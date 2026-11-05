शहीद के बेटे ने नीट क्रैक कर लिया MBBS में एडमिशन, भाई के साथ पढ़ेगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में

शहीद के बेटे ने नीट क्रैक कर लिया MBBS में एडमिशन, भाई के साथ पढ़ेगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में
झुंझुनू के शहीद के बेटे कुणाल चौधरी एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं. वह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं.
Published : November 5, 2026 at 8:30 PM IST
कोटा: राजस्थान के कोटा से कोचिंग करने वाले झुंझुनू के शहीद के बेटे कुणाल चौधरी एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं. वह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने कोटा कोचिंग नगरी से ही तैयारी की थी, जिसके लिए 12वीं के बाद एक ड्रॉप लेकर 2025 में कोटा आए थे. यहां पर उन्होंने जमकर तैयारी की, जिसके बाद नीट यूजी को क्रैक किया और एमबीबीएस में एडमिशन उन्हें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मिल गया है.
जबकि उनका बड़ा भाई निखिल पहले से ही मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है. ऐसे में दोनों भाई एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बनेंगे. कुणाल चौधरी का कहना है कि उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी. उनके पिता नायक सूबेदार देवकरण सियाचीन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे. वे मूल रूप से बुरड़क की ढाणी कालियासर के निवासी हैं.
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कुणाल चौधरी का कहना है कि उनके बड़े भाई निखिल चौधरी भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज चुना, ताकि दोनों भाई साथ में पढ़ सकें. निखिल का कहना है कि 2023 में पिता के निधन के बाद वे लगभग टूट गए थे. मां अंजू चौधरी ने उन्हें संभाला. भाई ने पहले साल में चयन नहीं होने पर कोटा जाकर कोचिंग की सलाह दी. पहले अटेम्प्ट में उनके अच्छे नंबर आए थे, इसलिए भाई ने भी उन्हें कोटा में ही तैयारी के लिए राजी किया. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान में उन्हें शौर्य वंदन योजना के तहत 90% की फीस में रियायत भी मिली है.
186 अंक का सुधार किया : कुणाल का कहना है कि उनके दसवीं में 87 और 12वीं में 74% अंक आए थे. पहले साल में 12वीं के साथ नीट यूजी में उन्होंने परीक्षा दी. इस 2025 की नीट यूजी परीक्षा में उनके 300 अंक आए थे. इसके बाद कोटा आकर यहां पर तैयारी की, जिसमें उसके 486 अंक आए और नीट यूजी में 108 920 रैंक बनी है. जिसकी बदौलत उसे मौलाना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया.
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जाट रेजिमेंट का तैनात थे देवकरण : नायब सूबेदार देवकरण चौधरी 25 जाट रेजिमेंट में तैनात थे. लेह-लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करते समय 13 फरवरी 2023 को देवकरण की डयूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी. इसके बाद देवकरण को मिल्ट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान 19 फरवरी को को देवकरण का निधन हो गया. इसके बाद उनका शव झुंझुनू पैतृक गांव लाया गया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था.