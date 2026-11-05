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शहीद के बेटे ने नीट क्रैक कर लिया MBBS में एडमिशन, भाई के साथ पढ़ेगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में

मां अंजू के साथ कुणाल और निखिल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान के कोटा से कोचिंग करने वाले झुंझुनू के शहीद के बेटे कुणाल चौधरी एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं. वह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने कोटा कोचिंग नगरी से ही तैयारी की थी, जिसके लिए 12वीं के बाद एक ड्रॉप लेकर 2025 में कोटा आए थे. यहां पर उन्होंने जमकर तैयारी की, जिसके बाद नीट यूजी को क्रैक किया और एमबीबीएस में एडमिशन उन्हें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मिल गया है.

जबकि उनका बड़ा भाई निखिल पहले से ही मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है. ऐसे में दोनों भाई एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बनेंगे. कुणाल चौधरी का कहना है कि उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी. उनके पिता नायक सूबेदार देवकरण सियाचीन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे. वे मूल रूप से बुरड़क की ढाणी कालियासर के निवासी हैं.