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हिमाचल में ट्रेनिंग के दौरान शहीद मोहित पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

8 साल पहले हुए थे सेना में भर्ती: मोहित भारतीय सेना की 29 पैरा यूनिट से जुड़े हुए थे और वर्तमान में उनकी तैनाती आगरा में थी. करीब 40 दिन पहले ही उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए बकलोह भेजा गया था. वह लगभग 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और बचपन से ही देश सेवा का सपना देखते थे, जिसे उन्होंने पहली ही कोशिश में पूरा कर दिखाया.

ट्रेनिंग के दौरान हादसा : दरअसल, 18 अप्रैल को मोहित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में बॉक्सिंग अभ्यास कर रहे थे. इसी दौरान उनके कान के पास सिर में गंभीर चोट लग गई. उन्हें तुरंत सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

फरीदाबाद: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बकलोह सैन्य छावनी में ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए 26 वर्षीय भारतीय सेना के जवान मोहित का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. जवान मोहित की शहादत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया.

हाल ही में हुई थी शादी: मोहित की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी. वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे. उनके बड़े भाई सरकारी नौकरी में हैं जबकि मंझले भाई निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं. परिवार ने अपने सबसे छोटे बेटे को खो दिया, जिससे घर में गहरा शोक व्याप्त है.

अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब: मोहित का पार्थिव शरीर सबसे पहले फरीदाबाद स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां लोगों ने अंतिम दर्शन किए. इसके बाद उनके पैतृक गांव शाहपुर में अंतिम यात्रा निकाली गई. बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी.

राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई (ETV Bharat)

नेताओं ने दी श्रद्धांजलि: अंतिम यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विधायक मुखचंद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि, "यह बेहद दुखद क्षण है कि मोहित इतनी कम उम्र में शहीद हो गए. देश उनकी सेवा को हमेशा याद रखेगा."

स्मारक और स्कूल का नामकरण: मोहित के बड़े भाई राहुल ने चिता को मुखाग्नि दी. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि, "जहां मेरे भाई का अंतिम संस्कार हुआ है, वहां एक स्मारक बनाया जाए और किसी सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें." वहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आश्वासन देते हुए कहा कि, "सरकार शहीद मोहित की स्मृति में गांव के किसी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखने के प्रस्ताव पर विचार करेगी और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेगी."

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