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चंबा में श्रीदेव सुमन का स्मारक बदहाल, शराब की बोतलें और कूड़े से पटा परिसर

श्रीदेव सुमन ने राजशाही के चंगुल से टिहरी की प्रजा को कराया था आजाद, आज श्रीदेव सुमन का स्मारक बहा रहा बदहाली के आंसू

Sri Dev Suman Memorial in Chamba
चंबा में श्रीदेव सुमन के स्मारक की हालत खस्ता (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 6:02 PM IST

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टिहरी: चंबा में स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद श्रीदेव सुमन की स्मारक बदहाल स्थिति में है. स्मारक परिसर में जहां साफ-सफाई और सम्मान का वातावरण होना चाहिए था, वहां शराब की खाली बोतलें, गुटखे के पाउच और कूड़ा-कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है. जिससे श्रीदेव सुमन के सम्मान के साथ जनभावनाओं को ठेस पहुंच रहा है. ऐसे में स्मारक के रखरखाव और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है.

राजशाही के चंगुल से टिहरी की प्रजा को किया था आजाद: बता दें कि श्रीदेव सुमन ने अपने जीवन का बलिदान टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक अधिकारों एवं जनहित की आवाज उठाते हुए दिया था. ऐसे महानायक की स्मृति में बनाया गया स्मारक आज खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मारक परिसर में नियमित साफ-सफाई और रखरखाव का अभाव है. परिसर में असामाजिक तत्व शराब की खाली बोतलें, गुटखे के पाउच और अन्य कूड़ा-कचरा फेंक रहे हैं.

श्रीदेव सुमन के स्मारक पर गंदगी: लोगों का कहना है कि जिस स्थान से आने वाली पीढ़ियों को श्रीदेव सुमन के संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलनी चाहिए, अगर वही स्थान गंदगी और अव्यवस्था का शिकार रहेगा, तो यह शहीद के सम्मान के साथ जनभावनाओं के साथ भी अन्याय है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से स्मारक की तत्काल सफाई कराने, नियमित रखरखाव की व्यवस्था करने एवं परिसर में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

Sri Dev Suman Memorial in Chamba
चंबा में श्रीदेव सुमन का स्मारक (फोटो- ETV Bharat)

"टिहरी जिले की पहचान श्रीदेव सुमन की वजह से है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके स्मारक के आसपास बेहद गंदगी है. नगर पालिका की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. जहां पुस्तकालय बनाया जाना था, वहां पर कूड़ा कचरा फैला है. अगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा."- विनय तिवारी, जिला सचिव, विहिप

अमर शहीद श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के उन महान सपूतों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया. उनका जीवन और बलिदान आज भी प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. चंबा शहर में उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए स्मारक बनाया गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि स्मारक के रखरखाव की ओर जिम्मेदार विभाग और स्थानीय प्रशासन का पर्याप्त ध्यान नहीं है.

Sri Dev Suman Memorial in Chamba
स्मारक परिसर में शराब की बोतलें और घास (फोटो- ETV Bharat)

असामाजिक तत्वों पहुंचा रहे ठेस: स्मारक परिसर में जगह-जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है. वहीं, असामाजिक तत्वों के फेंके गए शराब की खाली बोतलों और गुटखे के पाउच से न सिर्फ स्मारक की गरिमा प्रभावित हो रही है. बल्कि, आसपास का वातावरण भी खराब हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मारक किसी सामान्य सार्वजनिक स्थान की तरह नहीं है. यह एक ऐसे महान शहीद की याद से जुड़ा स्थान है, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया. ऐसे स्थान पर गंदगी और शराब की खाली बोतलों का मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

Sri Dev Suman Memorial in Chamba
गुटखाबाजों ने गंदी की स्मारक की दीवार (फोटो- ETV Bharat)

"नगर पालिका की ओर से श्रीदेव सुमन के स्मारक की सुध नहीं ली जा रही है. हमारी मांग है कि स्मारक के चारों ओर बाउंड्री बनाया जाए. साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए और अराजक तत्वों पर लगाम लगाई जाए. अगर मामले की सुध नहीं ली जाती है, तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे."- नरेंद्र रमोला, कांग्रेस नेता

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि स्मारक परिसर की तत्काल सफाई कराई जाए और यहां नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही स्मारक की निगरानी और सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं. ताकि, असामाजिक तत्व यहां गंदगी या किसी तरह की गतिविधि न कर सकें. लोगों का ये भी कहना है कि स्मारक परिसर में उचित प्रकाश व्यवस्था, नियमित निरीक्षण और सूचना पट्ट लगाए जाने से भी इसकी सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

"पालिका के सफाई कर्मचारियों की ओर से लगातार सफाई की जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहां पर व्यवस्था खराब कर रहे हैं. जिसकी शिकायत कई बार चंबा थाने में की गई. साथ ही थाने में रात के समय गश्त लगाने को भी कहा गया है."- प्रशांत चौधरी, ईओ, नगर पालिका चंबा

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