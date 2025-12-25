ETV Bharat / state

जमशेदपुर में सादगी से मनाई गई शहीद निर्मल महतो की जयंती, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

जमशेदपुर: झारखंड आंदोलनकारी एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता शहीद निर्मल महतो की जयंती सादगी के साथ मनाई गई. जमशेदपुर स्थित समाधि स्थल पर झामुमो नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि निर्मल दा के अधूरे सपने को पूरा करना है.

झारखंड आंदोलन से जुड़े लोग और जेएमएम नेताओं के अलावा शहर के कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर बिष्टुपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी.

जानकारी देतीं विधायक सविता महतो (Etv bharat)

अधूरे सपने को हमें पूरा करना है: सविता महतो

इधर, कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, संजीव सरदार समेत कई पूर्व विधायक समेत झामुमो के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. समाधि स्थल पर शहीद निर्मल महतो के परिवार से जुड़ी ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने कहा कि आज शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है. अलग राज्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं.