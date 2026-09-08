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जमीन के लिये दफ्तर के चक्कर काट रहीं शहीद की मां; मेडल वापस करने पहुंचीं तहसील, बोलीं- "दोनों मेडल पर नहीं मिली जमीन"

मां सावित्री देवी व बड़े भाई रंजीत सक्सेना. ( Photo credit: ETV Bharat )