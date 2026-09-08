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जमीन के लिये दफ्तर के चक्कर काट रहीं शहीद की मां; मेडल वापस करने पहुंचीं तहसील, बोलीं- "दोनों मेडल पर नहीं मिली जमीन"

एसडीएम सरोजनी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि शनिवार को सावित्री देवी तहसील पहुंचीं थीं.

मां सावित्री देवी व बड़े भाई रंजीत सक्सेना.
मां सावित्री देवी व बड़े भाई रंजीत सक्सेना. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:49 PM IST

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लखनऊ : वर्ष 2003 में शहीद हुए शौर्य चक्र विजेता विवेक सक्सेना के परिवार को 22 साल बाद भी भूमि आवंटित नहीं हो सकी है. दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान स्व. विवेक सक्सेना की बुजुर्ग मां (80) ने अब सम्मान राशि और पदक लौटाने की पेशकश की है.

मां सावित्री देवी ने बताया कि वर्ष 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए बेटे ने शहादत दी थी. सरकार ने शौर्य मेडल तथा 5 बीघा जमीन देने का वादा किया था. उन्होंने बताया कि शहीद पार्क बनवाने के लिए भी सरकार द्वारा कहा गया था.

मां सावित्री देवी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अभी तक मात्र एक मेडल का पैसा प्राप्त हुआ है. शहीद स्मारक के लिए जगह सरकार द्वारा दी गई लेकिन, उसको बनाने में हम लोगों ने अपनी तरफ से पैसा लगाया है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली पांच बीघा जमीन नहीं मिली है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं.

उन्होंने बताया कि लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमने कई बार आईजीआरएस के माध्यम से प्रार्थना पत्र भी दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले शनिवार को "समाधान दिवस" के अवसर पर हम लोग तहसील सरोजनीनगर गए थे. वहां पर मामला नगर निगम के हैंड में होने की बात कही गई.

शहीद के बड़े भाई रंजीत सक्सेना ने आरोप लगाया कि लगातार अधिकारियों के इस रवैया से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं. कलेक्ट्रेट तहसील के चक्कर काट काटकर मां परेशान हो गईं हैं. इसी कारण मां ने मेडल वापस करने का निर्णय लिया था. हम लोग मेडल वापस करने तहसील गए थे, लेकिन अधिकारियों ने मेडल वापस नहीं लिया. उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं.

एसडीएम सरोजनी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि शनिवार को सावित्री देवी तहसील पहुंचीं थीं. उन्होंने विवेक सक्सेना के शहीद होने के उपरांत सरकार द्वारा दी जाने वाली भूमि के बारे में बताया था. इसके लिए पत्राचार किया है. समस्या का समाधान कराया जाएगा.



यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र', STF के 7 जांबाजों को वीरता पदक

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