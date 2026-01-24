अलीगढ़ में पैतृक गांव लाया गया शहीद मोनू चौधरी का पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई
Published : January 24, 2026 at 3:42 PM IST
अलीगढ़ : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान मोनू चौधरी (26) का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव दाऊपुर लाया गया. पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी.
आर्मी के जवान विशेष वाहन से शहीद मोनू चौधरी का पार्थिव शरीर लेकर शनिवार को गांव पहुंचे. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. हर आंख नम थीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव की महिलाएं और बुजुर्ग परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे.
भाई प्रशांत ने बताया कि छोटे भाई मोनू चौधरी की उम्र करीब 26 साल थी. वह वर्ष 2019 में सेना में भर्ती हुए थे. उन्होंने बताया कि उनके पास 22 जनवरी को करीब 3 बजे सूचना आई थी. हादसा करीब 11 बजे के बाद हुआ था.
भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि कल दोपहर के बाद हम लोगों को पता चला था. हम लोगों को करीब 3 बजे जानकारी हुई थी. उनके छोटे भाई भी आर्मी में हैं. वह छुट्टी पर आए हुए थे, उनके पास फोन आया था. वर्ष 2019 में सेना में भर्ती हुए थे. मोनू चौधरी की करीब दो साल पहले शादी हुई थी. उनकी एक छोटी बेटी है. बड़े भाई घर पर रहते हैं. दो भाइयों की भर्ती एक साथ हुई थी. पिता का नाम प्रताप सिंह है.
शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही. जिलाधिकारी संजीव रंजन, एसएसपी नीरज जादौन, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि दाऊपुर पहुंचे. सभी ने शहीद मोनू चौधरी को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. प्रशासन की ओर से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुआ था हादसा : 22 जनवरी को दोपहर करीब तीन बजे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा था. हादसे में 10 जवान शहीद हो गये थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे. अधिकारियों के मुताबिक, बुलेटप्रूफ वाहन में सवार जवान ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे, तभी चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा था.
