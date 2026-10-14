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शहीद लव सांगवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, बागपत में लगे भारता माता के जयकारे

शहीद जवान को अंतिम विदाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर ड्यूटी के दौरान तूफान की चपेट में आकर अग्निवीर लव सांगवान शहीद हो गए. रविवार देर शाम मौसम खराब होने के दौरान पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सैन्य अधिकारियों और साथी जवानों ने प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मंगलवार शाम उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर लूम्ब गांव पहुंचा. यहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और भारत माता के जयकारों के बीच वीर सपूत को अंतिम विदाई दी.

शहीद को अंतिम विदाई (Photo Credit; ETV Bharat) 24 वर्षीय लव सांगवान पुत्र इंद्रपाल फौजी मूल रूप से मेरठ के कलंजरी गांव के निवासी थे. उनके फूफा लूम्ब निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गांव में पुरानी रंजिश के चलते करीब डेढ़ दशक पहले परिवार के अधिकांश सदस्यों की मौत हो गई थी. इसके बाद लव सांगवान करीब 10-12 वर्षों से अपनी बुआ पूनम देवी के पास लूम्ब गांव में रह रहे थे, उन्होंने यहीं रहकर पढ़ाई की और वर्ष 2022 में भारतीय सेना की 3 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए.