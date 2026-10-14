शहीद लव सांगवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, बागपत में लगे भारता माता के जयकारे
चीन सीमा पर तेज तूफान की चपेट में आकर अग्निवीर लव सांगवान की हो गई थी मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:27 AM IST
बागपत: अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर ड्यूटी के दौरान तूफान की चपेट में आकर अग्निवीर लव सांगवान शहीद हो गए. रविवार देर शाम मौसम खराब होने के दौरान पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सैन्य अधिकारियों और साथी जवानों ने प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मंगलवार शाम उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर लूम्ब गांव पहुंचा. यहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और भारत माता के जयकारों के बीच वीर सपूत को अंतिम विदाई दी.
24 वर्षीय लव सांगवान पुत्र इंद्रपाल फौजी मूल रूप से मेरठ के कलंजरी गांव के निवासी थे. उनके फूफा लूम्ब निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गांव में पुरानी रंजिश के चलते करीब डेढ़ दशक पहले परिवार के अधिकांश सदस्यों की मौत हो गई थी. इसके बाद लव सांगवान करीब 10-12 वर्षों से अपनी बुआ पूनम देवी के पास लूम्ब गांव में रह रहे थे, उन्होंने यहीं रहकर पढ़ाई की और वर्ष 2022 में भारतीय सेना की 3 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए.
वर्तमान में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास थी. रविवार देर शाम ड्यूटी के दौरान अचानक तेज तूफान आने पर लव सांगवान का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरे. गंभीर रूप से घायल जवान को बचाने के लिए सेना के अधिकारियों और साथियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
मंगलवार शाम सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर रमाला बस स्टैंड पहुंचे. वहां पहले से सैकड़ों लोग मौजूद थे. ग्रामीण ट्रैक्टर, बाइक और कारों पर तिरंगे लगाकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए. रमाला, किरठल और लूम्ब गांव में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर अग्निवीर को श्रद्धांजलि दी गई. तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही बुआ पूनम देवी, फूफा सत्येंद्र कुमार और अन्य परिजन बिलख पड़े.
इसके बाद अंतिम यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए श्मशान घाट पहुंची. सूबेदार निर्दोष कुमार, दीपांशु कुमार, ग्राम प्रधान बहादुर सिंह, पूर्व सूबेदार मेजर राजेंद्र चौहान, उपेंद्र वशिष्ठ और सतबीर सिंह समेत गणमान्य लोगों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. सूबेदार निर्दोष कुमार ने जवान के फूफा सत्येंद्र कुमार को तिरंगा सौंपा. सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर और शस्त्र सलामी दी. इसके बाद लव सांगवान के बुआ के बेटे शिवम ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया. अग्निवीर के असमय निधन से पूरा गांव गमगीन है.
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