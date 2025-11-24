ETV Bharat / state

शहीद ITBP जवान गौतम यादव को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बिहार में चुनाव ड्यूटी के दौरान लगी थी गोली

धनबाद: चिरकुंडा थाना क्षेत्र के गांजा गली के रहने वाले ITBP जवान गौतम कुमार यादव का सोमवार को चिरकुंडा सुंदर नगर घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. गौतम यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण में तैनात थे. जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई.

पुलिस के अनुसार, श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर स्कूल कैंपस में जवान गौतम यादव अपनी सर्विस एलएमजी बंदूक साफ ​​कर रहे थे. उसी समय गलती से गोली चल गई, जो उनके सिर में जा लगी. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस, डीएसपी और बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया.

शहीद ITBP जवान गौतम यादव की अंतिम विदाई (Etv Bharat)

गौतम यादव का पार्थिव शरीर शनिवार शाम को आईटीबीपी 36वीं बटालियन द्वारा उनके पैतृक घर चिरकुंडा लाया गया. मैथन संजय चौक से चिरकुंडा तक तिरंगा झंडा लेकर लोग "भारत माता की जय" और "गौतम अमर रहे" के नारे लगाते हुए श्रद्धांजलि देने पहुंचे. सोमवार सुबह पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिरकुंडा सुंदर नगर घाट ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. वहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. शहीद के बेटे गोलू ने मुखाग्नि दी. वहीं जिस तिरंगे में उनका शव लिपटा आया था, उसे उनके पिता के सुपुर्द किया गया.

इस दुखद मौके पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी मौजूद रहे. उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी. विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है. गौतम इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे. उनके अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ दिखाती है कि इलाके के लोग उनसे कितना प्यार करते थे. उनकी मौत न केवल इलाके के लिए बल्कि देश के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है."