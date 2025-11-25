ETV Bharat / state

हमीरपुर लाया गया शहीद गोविंद सिंह का पार्थिव शरीर; सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी, उमड़ा जन सैलाब

हमीरपुर : जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए नायक गोविंद सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मंगलवार देर शाम उनके पैतृक गांव कुरारा लाया गया. इस दौरान अंतिम दर्शन के लिये जन सैलाब उमड़ पड़ा. भारतीय सेना की टुकड़ी ने सलामी देकर शहीद को नमन किया. शहीद का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा.

कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के रहने वाले गोविंद सिंह यादव 23 नवंबर की शाम ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे. शहीद गोविंद का पार्थिव शरीर सोमवार को कुरारा लाया गया था. मंगलवार शाम सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सलामी दी गई. इस दौरान हजारों ग्रामीण, युवा और परिजन देर रात तक अंतिम दर्शन करते रहे.

सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति, पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता, अपर जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधि ने ताबूत पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी. ग्रामीणों ने बताया कि गोविंद यादव पंद्रह दिन पहले ड्यूटी पर गए थे और 30 नवंबर को मामा की बेटी की शादी में शामिल होने गांव आने वाले थे. शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक है.