हमीरपुर लाया गया शहीद गोविंद सिंह का पार्थिव शरीर; सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी, उमड़ा जन सैलाब

कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि शहीद का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा.

सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी
सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर : जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए नायक गोविंद सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मंगलवार देर शाम उनके पैतृक गांव कुरारा लाया गया. इस दौरान अंतिम दर्शन के लिये जन सैलाब उमड़ पड़ा. भारतीय सेना की टुकड़ी ने सलामी देकर शहीद को नमन किया. शहीद का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा.

कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के रहने वाले गोविंद सिंह यादव 23 नवंबर की शाम ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे. शहीद गोविंद का पार्थिव शरीर सोमवार को कुरारा लाया गया था. मंगलवार शाम सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सलामी दी गई. इस दौरान हजारों ग्रामीण, युवा और परिजन देर रात तक अंतिम दर्शन करते रहे.

सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति, पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता, अपर जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधि ने ताबूत पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी. ग्रामीणों ने बताया कि गोविंद यादव पंद्रह दिन पहले ड्यूटी पर गए थे और 30 नवंबर को मामा की बेटी की शादी में शामिल होने गांव आने वाले थे. शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक है.



कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि मंगलवार को सलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सूर्यास्त के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो सका. शहीद का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा. हमीरपुर पुलिस ने भी शहीद के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है

कुसमरा गांव के गोविंद यादव (32) 2013 में सेना में भर्ती हुए थे. उनकी तैनाती इस समय जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में थी. सोमवार सुबह जैसे ही शहीद होने की खबर गांव पहुंची तो परिजनों में कोहराम मच गया. सेना की ओर से बताया गया है कि मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में हमीरपुर का लाल शहीद, खबर से गांव में मातम

