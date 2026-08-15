स्वतंत्रता दिवस विशेष: भगत सिंह की विरासत पर राजनीति से शहीद के परिजन निराश
भगत सिंह के विचारों को सत्ता की सीमा में न बांधें, भतीजे किरणजीत सिंह ने दलों को आईना दिखाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:41 PM IST
सहारनपुर: शहीद-ए-आजम भगत सिंह का नाम भारतीय इतिहास में केवल एक क्रांतिकारी के तौर पर दर्ज नहीं है. वह एक विचार हैं, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सपना हैं जिसमें इंसान को उसकी जाति, धर्म या आर्थिक हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से पहचाना जाए. आजादी के दशकों बाद भी भगत सिंह का नाम राजनीतिक मंचों, नारों, पोस्टरों और भाषणों में लगातार सुनाई देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी विचारधारा भी आज की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में उतनी ही प्रभावी है.? ईटीवी भारत से बातचीत में भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह सिंधू ने मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. पेश है संवाददाता रोशन लाल सैनी की रिपोर्ट.
किसी दल की विरासत नहीं: शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह सिंधू ने कहा कि, भगत सिंह किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति या विरासत नहीं हैं. वह पूरे देश की जनता के नायक हैं. उनके विचारों को किसी पार्टी, सरकार या सत्ता की विचारधारा तक सीमित करना उनके व्यक्तित्व और चिंतन को छोटा करना होगा.
आज राजनीतिक दल भगत सिंह को याद तो करते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने की गंभीर कोशिश कम दिखाई देती है. भगत सिंह और उनके साथी जिस दौर में संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनके सामने निजी राजनीतिक लाभ, पद या सत्ता हासिल करने का कोई उद्देश्य नहीं था. उनके सामने केवल देश और समाज का भविष्य था.- किरणजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के भतीजे
आज की राजनीति में भगत सिंह की विचारधारा कितनी बची है?: इस सवाल पर किरणजीत सिंह ने कहा कि केवल भगत सिंह ही नहीं, बल्कि किसी भी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी की मूल विचारधारा आज की राजनीति में पूरी तरह दिखाई नहीं देती. भगत सिंह के जीवन को देखें तो उन्होंने बहुत कम उम्र में देश और समाज के सवालों को गंभीरता से समझना शुरू कर दिया था. वह केवल अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाले युवा नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी गहराई से सोचते थे. उनके लिए आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों का देश से चले जाना नहीं था. वह ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें आम आदमी को न्याय और सम्मान मिले.
आज देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के बजाय व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ साधने की आपाधापी दिखाई देती है. भगत सिंह और उनके साथी जिस समय संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर देश को प्राथमिकता दी. जेल, यातना और फांसी का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया.- किरणजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के भतीजे
किरणजीत सिंह ने कहा कि, भगत सिंह को याद करने का वास्तविक अर्थ उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेना है, न कि केवल उनकी तस्वीरों और नारों का इस्तेमाल करना.
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