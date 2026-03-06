अंबाला में शहीद धर्मवीर सिंह का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, सिक्किम में ग्लेशियर फटने के बाद से लापता, आज तक नहीं मिला शव
Martyr Subedar Dharamveer Singh: अंबाला के शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव साबापुर में किया गया.
Published : March 6, 2026 at 5:36 PM IST
अंबाला: आज माहर सिख रेजीमेंट के शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव साबापुर में किया गया. भारतीय सेना द्वारा पुष्पचक्र अर्पित कर सलामी दी गई और परिजनों को शहीद के वस्त्र और राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया. करीब एक साल पहले बर्फ के ग्लेशियर फटने से लापता हुए सूबेदार धर्मवीर का शव आज तक नहीं मिला है.
शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह का अंतिम संस्कार: जिसके बाद आज अंबाला के गांव साबापुर में औपचारिक तौर पर शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह का प्रतीकात्मक संस्कार किया गया. इस दौरान पूरे गांव में गम का माहौल देखने को मिला. वहीं शहीद की माता रो-रो कर विलाप करती रही. शहीद की पत्नी और बच्चे के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और चारों तरफ शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे.
आज तक नहीं मिला शहीद का शव: शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह की पत्नी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पति धर्मवीर सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं. वहीं शहीद सूबेदार धर्मवीर सिंह के पुत्र विवेक ने बताया कि उनके पिता सूबेदार धर्मवीर सिंह सिक्किम में 1 जून 2025 को वीरगति को प्राप्त हो गए थे और आज भारतीय सेना की तरफ से सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई है. विवेक ने कहा कि वो भी भारतीय सेना ज्वाइन कर देश की सेवा करना चाहता है.
शोक में डूबा गांव: सरपंच प्रतिनिधि संदीप शर्मा ने बताया कि "गांव साबापुर के सूबेदार धर्मवीर सिंह 18 माहर सिख रेजीमेंट सिक्किम में तैनात थे. आज भारतीय सेना ने आज इनको सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनके वस्त्र परिजनों को सौंपे हैं." सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि शहीद के परिवार में एक पुत्र एक पुत्री और पत्नी और माताजी हैं.
