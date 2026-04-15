शहीद चंद्रशेखर आजाद ने सरगुजा में डाला था आजादी के वक्त डेरा, अंग्रेजों से बचकर पहुंचे थे अंबिकापुर
इतिहास के जानकार बताते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों से बचने के लिए कई क्रांतिकारी चलगली के जंगल में पहुंचते थे..
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 15, 2026 at 7:35 AM IST
सरगुजा: चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक में लगाई गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे. लेकिन उससे पहले युवक कांग्रेस के नेताओं ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण, यह कहते हुए कर दिया कि बीजेपी ने शहीद की प्रतिमा का अपमान किया है. इसपर जमकर सियासत हुई और हंगामा भी बरपा. विवाद बढ़ा तो पुलिस ने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विकल झा पर केस दर्ज कर लिया. जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने-सामने आ गए. लेकिन क्या आपको मालूम है, शहीद चंद्रशेखर आजाद का सरगुजा से क्या नाता रहा और वो क्यों सरगुजा आए थे.
''अंग्रेजी हुकूमत से बचकर यहां आए थे आजाद''
दरअसल, आजादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत से बचते-बचाते चंद्रशेखर आजाद सरगुजा पहुंचे थे. सरगुजा राज परिवार ने उन्हें अपने यहां सुरक्षित रहने का ठिकाना दिया था. राजपरिवार के मुखिया टी एस सिंहदेव ने इस विषय पर बताते हुए कहा की पूर्वजों से उन्होंने सुना है की एक बार चन्द्रशेखर आजाद यहां आए थे और कई दिनों तक रुके थे. यहां उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी.
इतिहास के जानकार गोविंद शर्मा ने दी जानकारी
सरगुजा से जुड़े इतिहास के जानकार गोविन्द शर्मा ने कहा, " उनकी मां बताती थीं कि पैलेश के पीछे बने राधा कृष्ण मंदिर में माई साहब रहा करती थीं, वहां कई साधु संत भी रहा करते थे, उन संतों के साथ एक मुच्छड़ भी थे, लम्बे चौड़े और कमर में रिवाल्वर खोंसे रहते थे. तब मै बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आया की ये कौन थे. जब मेरी उम्र बड़ी हुई तब समझ में आया कि वो कोई और नहीं बल्कि शहीद चन्द्रशेखर आजाद थे. असल में उस समय कई क्रान्तिकारी चलगली के जंगलों में छिपा करते थे और फंड की व्यवस्था के लिए सरगुजा पैलेश आया करते थे. संभव है की चंद्रशेखर आजाद भी फंड या अपनी सुरक्षा के लिहाज से यहां आए होंगे."
सरगुजा स्टेट ने की थी क्रांतिकारियों की मदद
सरगुजा रियासत भले ही ब्रिटिश शासन के कब्जे के अधीन एक रियासत थी, लेकिन ऐसे कई मौके हुए जब सरगुजा स्टेट ने रूलिंग चीफ को अंधेरे में रखकर देश के क्रांतिकारियों की मदद की थी. देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद का भी सरगुजा से सम्बन्ध इसी समय बना जब वो अंग्रेजो से छिपने के लिए सरगुजा आये और महाराज सरगुजा ने उन्हें एक जंगली बस्ती में टीचर बनाकर रखा था. इसके बाद सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फ़ौज और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में मदद के प्रमाण मिलते हैं, जिसमे सरगुजा रियासत ने 15 हाथी से रसद (खाने, पीने, रहने का सभी सामान) सरगुजा से जबलपुर भेजा था और अधिवेशन को मदद की थी.
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