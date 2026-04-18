चरखी दादरी के वीर एएसआई जागेराम हुए पंचतत्व में विलिन, अंतिम विदाई पर रो पड़ा पूरा गांव
पश्चिम बंगाल सीमा पर शहीद हुए एएसआई जागेराम का बरसाना गांव में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ.
Published : April 18, 2026 at 5:20 PM IST
चरखी दादरी: जिले के गांव बरसाना के वीर सपूत बीएसएफ के एएसआई जागेराम ड्यूटी के दौरान पश्चिम बंगाल सीमा पर शहीद हो गए. जैसे ही उनके शहीद होने की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार सहित ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. हर कोई अपने वीर सपूत के बलिदान पर गर्व करते हुए भी गमगीन नजर आया.
ड्यूटी के दौरान हादसे में हुए शहीद: मिली जानकारी के अनुसार एएसआई जागेराम बीएसएफ की वीर चक्र पलटन में तैनात थे. 16 अप्रैल को वह सीमा क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर ड्यूटी दे रहे थे, तभी अचानक पेट्रोल पंप के कमरे में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि वह उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए. इस घटना ने सुरक्षा बलों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया.
सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई: शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सेना के वाहन से उनके पैतृक गांव बरसाना लाया गया. अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े. पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. बीएसएफ के जवानों ने मातमी धुन के बीच हवा में गोलियां दागकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी.
विधायक ने दी श्रद्धांजलि: इस मौके पर दादरी के विधायक सुनील सांगवान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. माहौल पूरी तरह भावुक और गमगीन बना रहा. विधायक सुनील सांगवान ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि, "शहीद जागेराम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं एक सैनिक परिवार से जुड़ा हूं, इसलिए इस दर्द को समझता हूं. सरकार हर संभव सहायता और सम्मान शहीद परिवार को देगी."
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