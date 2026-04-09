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कानपुर: शहर के 14 चौराहों पर अब मार्शल संभालेंगे ट्रैफिक, ड्यूटी में लापरवाही बरती तो खैर नही

ड्यूटी से नदारद तीन इंस्पेक्टर्स को लाइन हाजिर किया गया.

कानपुर में मार्शल संभालेंगे ट्रैफिक
कानपुर में मार्शल संभालेंगे ट्रैफिक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: शहर की सबसे अहम और प्रमुख समस्याओं में शामिल जाम से आमजन व राहगीरों को निजात दिलाने के लिए अब शहर के 14 चौराहों पर मार्शल तैनात होंगे. इसके लिए खुद डीसीपी ट्रैफिक ने खाका खींच दिया है. गुरुवार को शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शामिल घंटाघर चौराहा से इसकी शुरुआत हो गई है.

दरअसल, शासन के निर्देश पर शहर में अब 14 चौराहों पर रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेक्शन स्कीम को लागू किया जाना है. इसके लिए तमाम तरह की कवायद की जा रही है. जिन 14 चौराहों पर मार्शल तैनात होंगे, उस चेक प्वाइंट्स को भी चिन्हित कर लिया गया है. डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने बताया, कानपुर में जिन चौराहों पर सबसे अधिक जाम लगता है. वहां पर मार्शल व ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टर व अन्य कर्मी मौजूद रहकर जाम खत्म कराएंगे. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

तीन इंस्पेक्टर लाइन हाजिर: शहर में सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डा.विपिन ताडा ने घंटाघर चौराहा पहुंचकर, यातायात व्यवस्था को देखा. इस दौरान ड्यूटी से नदारद तीन इंस्पेक्टर्स, रविंद्र कुमार (ट्रैउिक इंस्पेक्टर) व चौकी इंचार्ज सुतरखाना सुमित कुमार व चौकी इंचार्ज नयागंज कामेश राज को लाइन हाजिर कर दिया गया.

डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने कहा, अगर कोई कर्मी समय से अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है. डीसीपी ट्रैफिक ने ये भी कहा, गुरुवार को शहर के घंटाघर चौराहे पर मौजूद दुकानदारों की दुकानों के बाहर रस्सी बांध दी गई है. साथ ही उनको हिदायत दी गई है, वह दुकान के सामने वाहनों की पार्किंग न कराएं.

वहीं, शहर के राहगीरों का कहना है कि पुलिस हो या फिर यातायात विभाग. अफसरों द्वारा फील्ड पर निरीक्षण करने से लेकर अन्य गतिविधियां तो रोज की जाती हैं, लेकिन शहर में जाम से छुटकारा नहीं मिलता.

गुमटी नंबर पांच निवासी विशाल वर्मा ने कहा, शहर में जैसे ही टाटमिल पुल पर कार लेकर बढ़ो, तो सांस फूलने लगती है. इतना लंबा जाम होता है, कि पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है. कमोबेश तमाम चौराहों की यही स्थिति है. इसी तरह शहर के रामादेवी, बर्रा, नौबस्ता, किदवई नगर, जरीब चौकी, कल्याणपुर, रावतपुर समेत अन्य चौराहों का हाल है.

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