ETV Bharat / state

शादी की पहली सालगिरह पर उजड़ गई दुनिया, श्योपुर में पति के सामने पत्नी की दर्दनाक मौत

श्योपुर में पति के सामने पत्नी की दर्दनाक मौत ( Etv Bharat )

श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. यहां के अगरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में नवविवाहिता की पहली सालगिरह के दिन पति के सामने ही मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही दोनों ही परिवारों में कोहराम मच गया. जानकारी मिलने के बाद अगरा थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को भर्ती कराया था लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया और शव परिजनों को सुपर्द कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला के ऊपर से निकला ट्रैक्टर का पहिया, मौके पर मौत शादी की पहली सालगिरह पर नवविवाहिता की मौत के बाद पति गहरे सदमे में चला गया है. घटनान श्योपुर जिले के अगरा थाना क्षेत्र के पिपरवास गांव के पास की है. यहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से पति पत्नी सड़क पर जा गिरे थे तभी ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया.