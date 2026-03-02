ETV Bharat / state

तीन साल पहले किया था प्रेम विवाह, अब ट्रैक पर मिली लाश, हत्या का आरोप

अस्पताल में मौजूद मृतका के परिजन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: तीन साल पहले प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवती का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने के बाद सनसनी फैल गई. पहले शव की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे अज्ञात मानकर मॉर्चरी में रखवा दिया, लेकिन बाद में परिजन पहुंचे और उसकी पहचान की. मायके पक्ष ने युवती के पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के बाद हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. चाचा नवल के अनुसार करही निवासी काजल कुमारी ने करीब तीन साल पहले हर्षित शर्मा से प्रेम विवाह किया था, जो गादोली गांव का निवासी है. आरोप है कि शादी के बाद से ही युवती को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और आए दिन विवाद होता रहता था.