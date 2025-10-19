ETV Bharat / state

मिर्जापुर में पुलिया में फंसी मिली विवाहिता की लाश; परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंकने की जताई आशंका

अदलहाट थाना प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि मृतका के भाई ने तहरीर दी है. जांच की जा रही है. पीएम रिपोर्ट का इंतजार है.

मिर्जापुर में पुलिया में फंसी मिली विवाहिता की लाश.
मिर्जापुर में पुलिया में फंसी मिली विवाहिता की लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 2:12 PM IST

मिर्जापुर: एक विवाहिता महिला की लाश हमीदपुर गांव के पास पुलिया के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया. घटना मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र में गांव इब्राहिमपुर की है. विवाहिता के परिजनों ने हत्या करने और शव फेंकने की आशंका जताई है. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है.

अदलहाट थाना प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि मृतका की पहचान इब्राहिमपुर गांव निवासी सानिया उर्फ लच्छन (22) पुत्री स्व. रामजी के रुप में हुई है. परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी शनिवार शाम 6 बजे घर से बाजार गई थी. रात 8 बजे सानिया को अदलहाट बाजार के शर्मा मोड़ त्रिमुहानी पर देखा गया था. मृतका दो भाई दो बहन में तीसरे नंबर पर थी. मृतका की मां मालती देवी ने हत्या का आरोप लगाया है.

सुबह ग्रामीणों ने देखी लाश: जानकारी के मुताबिक, अदलहाट थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव स्थित नहर पुलिया पर सुबह ग्रामीण टहलने निकले थे, तभी पुलिया के अंदर शव फंसा हुआ दिखा. इसकी सूचना ग्रामीणों ने अदलहाट पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर पुलिया से शव को बाहर निकालकर थाने ले गई.

तीन महीने पहले हुई शादी: परिजनों ने बताया कि तीन महीने पहले अहरौरा थाना क्षेत्र के बेलखरा गांव में इसकी शादी हुई थी. अदलहाट थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ ने बताया कि मृतका के भाई ने तहरीर दी है. जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

