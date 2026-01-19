ETV Bharat / state

लखनऊ में विवाहिता का कमरे में मिला शव, भाई बोला- ससुराल वालों ने मार डाला, पति गिरफ्तार

लखनऊ : बख्शी का तालाब इलाके के बारखेमपुर गांव में शुक्रवार को विवाहिता गोल्डी सिंह (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. गोल्डी का शव ससुराल में कमरे में मिला था. मृतका के भाई ने पति सहित चार लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. बीकेटी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

​सीतापुर के छोटी देवरिया निवासी दुर्गेश सिंह के साथ गोल्डी की शादी वर्ष 2020 में हुई थी. मृतका के भाई प्रशांत सिंह का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले गोल्डी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. भाई ने पति दुर्गेश सिंह, ससुर अशोक सिंह, सास आशा सिंह और जेठ अन्नू सिंह पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है. भाई का दावा है कि ससुराल वालों ने पहले गोल्डी की हत्या की और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.