चित्तौड़गढ़: पीहर आई विवाहिता पशुओं को बाड़े में पानी पिलाने गई, एसयूवी सवार उठा ले गए

चित्तौड़गढ़: जिले में दो दिन में अपहरण की दूसरी वारदात हुई ​है. राशमी थाना क्षेत्र में गुरुवार को विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया. एसयूवी गाड़ी में आए बदमाश विवाहिता को उठा ले गए. इस संबंध में जिले के अलावा पड़ोसी भीलवाड़ा में भी नाकाबंदी कराई है. विवाहिता और आरोपियों की तलाश है. विवाहिता के भाई ने राशमी थाने में रिपोर्ट दी. इससे पहले बुधवार रात भी युवक के अपहरण का मामला हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्काल खुलासा कर दिया.

राशमी थानाधिकारी रतनसिंह ने बताया कि विवाहिता के अपहरण का मामला क्षेत्र के सिंहाना गांव में हुआ. सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इसमें सामने आया कि गांव में रहने वाले रामेश्वरलाल धोबी की पुत्री माया पीहर आई हुई थी. उसे बदमाश उठा ले गए. बदमाश एसयूवी से आए थे. पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करा दी. नामजद किए बदमाशों और वाहन की तलाश की जा रही है. राशमी थाना क्षेत्र भीलवाड़ा जिले की सीमा पर है. ऐसे में भीलवाड़ा जिले के नजदीकी थानों में भी नाकाबंदी कराई. फिलहाल विवाहिता और आरोपियों के संबंध में पता नहीं चल पाया.

