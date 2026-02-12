ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: पीहर आई विवाहिता पशुओं को बाड़े में पानी पिलाने गई, एसयूवी सवार उठा ले गए

जिले में दो दिन में अपहरण की दूसरी वारदात. पड़ोसी भीलवाड़ा जिले तक कराई नाकाबंदी.

Rashmi Police Station, Chittorgarh
राशमी थाना, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: जिले में दो दिन में अपहरण की दूसरी वारदात हुई ​है. राशमी थाना क्षेत्र में गुरुवार को विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया. एसयूवी गाड़ी में आए बदमाश विवाहिता को उठा ले गए. इस संबंध में जिले के अलावा पड़ोसी भीलवाड़ा में भी नाकाबंदी कराई है. विवाहिता और आरोपियों की तलाश है. विवाहिता के भाई ने राशमी थाने में रिपोर्ट दी. इससे पहले बुधवार रात भी युवक के अपहरण का मामला हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्काल खुलासा कर दिया.

राशमी थानाधिकारी रतनसिंह ने बताया कि विवाहिता के अपहरण का मामला क्षेत्र के सिंहाना गांव में हुआ. सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इसमें सामने आया कि गांव में रहने वाले रामेश्वरलाल धोबी की पुत्री माया पीहर आई हुई थी. उसे बदमाश उठा ले गए. बदमाश एसयूवी से आए थे. पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करा दी. नामजद किए बदमाशों और वाहन की तलाश की जा रही है. राशमी थाना क्षेत्र भीलवाड़ा जिले की सीमा पर है. ऐसे में भीलवाड़ा जिले के नजदीकी थानों में भी नाकाबंदी कराई. फिलहाल विवाहिता और आरोपियों के संबंध में पता नहीं चल पाया.

पढ़ें:कुछ ही घंटों में अपहरण का खुलासा, नाकाबंदी कर युवक को कराया मुक्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

राशमी थानाधिकारी सिंह ने बताया कि पीड़िता माया धोबी के भाई बाबूलाल ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि माया गुरुवार को बाड़े में भैंसों को पानी पिलाने गई थी. तभी गांव का ही देवीलाल पुत्र भंवरलाल दरोगा वाहन लेकर आया. उसके साथ दो-तीन लोग और थे. ये माया को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए. युवती की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों किया है.

पढ़ें:पड़ोसी ने भांजे एवं दोस्त के साथ मिलकर किया भाई-बहन का अपहरण, फंसते दिखे तो छोड़ भागे, तीनों गिरफ्तार

TAGGED:

MARRIAD WOMAN ABDUCTED
SECOND KIDNAPPING INCIDENT IN 2 DAY
KIDNAPPING IN THE MATERNAL HOME
WOMAN KIDNAPPED IN CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.