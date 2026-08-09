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MCB जिले में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप, हत्या या आत्महत्या जांच में जुटी पुलिस

MCB जिले में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मृतका की पहचान निशा जायसवाल के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ग्राम भलौर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फोरेंसिक टीम और तहसीलदार की मौजूदगी में जरूरी कार्रवाई की गई. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

MCB जिले में महिला की संदिग्ध मौत, एक दिन पहले पति से हुआ था विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. जिले के सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भलौर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव घर के एक कमरे में बेड पर मिला, जबकि कमरे में लगे पंखे में फंदा लटका हुआ पाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है.

पति ने आत्महत्या की बात कही

मृतका के पति नीरज जायसवाल का कहना है कि निशा ने कमरे में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की. दूसरी ओर, मायके पक्ष ने महिला की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयानों को जांच में शामिल किया है.

घटना से पहले हुआ था पति-पत्नी में विवाद

मृतका के ससुर सुरेश जायसवाल ने बताया कि घटना से एक दिन पहले निशा और नीरज के बीच विवाद हुआ था. हालांकि, इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया है. पुलिस इस विवाद से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.

मृतका की मां प्रमिला जायसवाल ने ससुराल पक्ष पर पैसों की मांग और मारपीट के आरोप लगाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां ने लगाए पैसों की मांग और मारपीट के आरोप

मृतका की मां प्रमिला जायसवाल ने ससुराल पक्ष पर पैसों की मांग और मारपीट के आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि उनकी बेटी के ससुराल पक्ष की ओर से बार-बार पैसे मांगे जाते थे. परिवार की ओर से रकम देने के बाद भी अधिक पैसे को लेकर विवाद होने की बात उन्होंने कही है. बेटी की मौत के बाद मायके पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

एक रात पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी, उसने मारपीट की बात कही थी, साथ ही परेशान भी थी. बेटी के ससुराल वाले बार-बार पैसों की मांग करते थे. कुछ रकम और जेवरात दिए भी हैं. इसके बावजूद अधिक पैसे की मांग को लेकर विवाद किया जाता था.- मृतका की मां

ससुर ने पैसों की मांग के आरोपों को बताया गलत

दूसरी ओर, सुरेश जायसवाल ने पैसों की मांग किए जाने के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है.

पति-पत्नी दोनों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं, पैसा लेने की तो बात बिल्कुल गलत है.- सुरेश जायसवाल, मृतका के ससुर

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी मौत की वजह

वहीं, पुलिस के अनुसार, फिलहाल महिला की मौत के कारण को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मृतका के परिजनों के बयान, घटनास्थल की स्थिति और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. पुलिस आत्महत्या के साथ-साथ हत्या की आशंका के पहलू से भी जांच कर रही है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी. हर एंगल से जांच की जा रही है- जया लक्ष्मी, जांच अधिकारी

मामले में दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान सामने आने के कारण पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई है.