विवाहिता की संदिग्ध मौत: पति बोला- YouTube पर खोज रही थी बीमारियों का इलाज

महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी डिप्रेशन के चलते वह यूट्यूब पर बीमारी व उपचार खोजती रहती थी.

महावीर नगर थाना
महावीर नगर थाना (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
कोटा : शहर के महावीर नगर थाना इलाके में एक संदिग्ध मौत का मामला बुधवार को सामने आया. इस मामले में एडीएम सिटी के निर्देश पर गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है. मामले में महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वह अपने आप को बीमार मानती थी. डिप्रेशन के चलते वह यूट्यूब पर अपनी बीमारी और उसका उपचार खोजती रहती थी.

महावीर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कमल किशोर का कहना है कि बुधवार को थाना इलाके के महावीर नगर तृतीय में किराए के मकान में रहने वाले राहुल गुप्ता की पत्नी सलोनी गुप्ता की आत्महत्या की सूचना मिली थी. घटना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची थी, तब परिजन अन्य लोगों की मदद से सलोनी को अस्पताल लेकर जा रहे थे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था. सलोनी के शव का पोस्टमार्टम एडीएम सिटी के निर्देश पर गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है. इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा.

घटना के समय महिला का पति राहुल डेयरी बूथ पर गया हुआ था. उसका भाई भी साथ में ही कोटा में रहता है. मूल रूप से यह परिवार उत्तर प्रदेश निवासी है. परिजनों के अनुसार राहुल और सलोनी की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है. इस मामले में महिला के पति राहुल का कहना है कि उसकी पत्नी को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी. कई बार अलग-अलग चिकित्सकों को भी दिखाया था. इसके बावजूद भी वह लगातार अपने आप को बीमार बताते हुए अलग-अलग बीमारियों का इलाज यूट्यूब पर सर्च करती थी. यूट्यूब पर दवाइयों से संबंधित जानकारी भी सर्च करती थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

संपादक की पसंद

