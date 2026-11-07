राजाखेड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक की मौत पर हत्या का मामला दर्ज
पिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज किया है.
Published : November 7, 2026 at 3:59 PM IST
धौलपुर : जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव देवदास का पुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना को लेकर मृतका के पिता ने राजाखेड़ा थाना पुलिस में पति के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में शुक्रवार शाम एक युवक की मौत हो गई. इसका पोस्टमार्टम शनिवार को किया गया. मृतक के पिता का आरोप है कि तीन युवकों ने हमला कर उसकी हत्या की है.
शादी के बाद से ही पैसों के लिए तंग करने का आरोप : सीओ मनिया खलील अहमद ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर मामले में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतका के पिता छोटेलाल निवासी गढ़ी रमपुरा जैतपुर बाह उत्तर प्रदेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी विमलेश की शादी करीब 6 साल पहले देवदास का पुरा गांव निवासी टिंकू के साथ हुई थी. रिपोर्ट आरोप लगाया गया है कि जब से शादी हुई, वह उसकी बेटी को पैसों के लिए परेशान कर रहा था. पैसे मांगता था. कहता था कि कहीं से भी लाकर उसे पैसे दे. बेटी को जो जेवर दिया था, वह भी बेच दिया. फिर भी हमने उससे कुछ भी नहीं कहा.
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बहू की मौत के बाद पूरा ससुराल पक्ष ही फरार : शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब टिंकू ने कॉल किया था कि लड़की को ले जाओ, नहीं तो मार दूंगा. उसके बाद मृतका के पिता ने जब कॉल किया तो फोन रिसीव नहीं किया गया. पिता का दावा है कि इस कॉल के बाद करीब 5 बजे सूचना मिली की उनकी बेट की मौत हो गई है. मृतका के पिता का आरोप है कि उसके पति टिंकू ने विमलेश की हत्या कर दी. विमलेश का पूरा परिवार कल से ही फरार हो गया है. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. मामले की जांच की जा रही है.
युवक की मौत : वहीं, जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में शुक्रवार शाम एक युवक की मौत हो गई. उसके पिता ने गांव के तीन युवकों पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. मृतक रविंद्र के पिता रामसुजान ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हरिशंकर ने पुरानी रंजिश के चलते रविंद्र को बुलाया था. शिकायत के मुताबिक, हरिशंकर ने रविंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया. मोहन, प्रकाश और भुलो भी उसके साथ थे.
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