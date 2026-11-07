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राजाखेड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक की मौत पर हत्या का मामला दर्ज

मामले की जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर : जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव देवदास का पुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना को लेकर मृतका के पिता ने राजाखेड़ा थाना पुलिस में पति के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में शुक्रवार शाम एक युवक की मौत हो गई. इसका पोस्टमार्टम शनिवार को किया गया. मृतक के पिता का आरोप है कि तीन युवकों ने हमला कर उसकी हत्या की है.