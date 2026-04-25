आगरा के एक होटल में विवाहिता से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
दोस्त के मोबाइल से निजी फोटो चुराने का आरोप, दोस्त के पत्नी के साथ दुष्कर्म किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:44 AM IST
आगरा: ताजनगरी में शुक्रवार को एक विवाहिता से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया. पीड़िता ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ सिकंदरा थाना पहुंच कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई. सिकंदरा थाना पुलिस ने तत्काल कार्यवाई करते हुए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद धर्म परिवर्तन की धारा बढ़ाई जा सकती है.
विवाहिता से दुष्कर्म: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार, शुक्रवार को एक विवाहिता ने हरीपर्वत थाना में एक तहरीर दी. जिसमें उसने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म के मामले को अंजाम दिया गया है. पुलिस टीम इस मामले पर तत्काल कार्यवाई करते हुए, विवाहिता को होटल लेकर पहुंची.
ब्लैकेमेल कर आरोपी ने दुष्कर्म किया: पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में ले लिया. जिसके जांच में पता चला कि आरोपी करीब 10 दिन पहले विवाहिता को होटल लेकर गया था. जहां उसने दुष्कर्म किया. इसके बाद ब्लैकेमेल करना शुरू कर दिया. मामले के सामने आते ही, पीड़िता के समर्थन में विहिप और बजरंग दल के प्रांत संयोजक दिग्विजयनाथ तिवारी, करन गर्ग, शिवम दुबे, अनुज पाठक सारांश, आसमा, शिवानी जतिन बजरंगी समेत अन्य लोग सिकंदरा थाना पहुंच गए.
पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी शाहरूख उसके पति को जानता है. उसने कभी पति के मोबाइल से उसके कुछ निजी फोटो अपने मोबाइल में चोरी से ट्रांसफर कर लिया था. इसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.
इसके बाद आरोपी ने उससे दोस्ती की. फिर एक दिन, आरोपी शाहरूख ने उसे दोस्ती के नाते पीड़िता को होटल में बुलाया, पीड़िता आरोपी की बातों में आकर होटल चली गई. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में सिकंदरा थाना पुलिस ने आरोपी शाहरूख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है.
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